Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: двое погибших, много пострадавших

ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области

ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области

В четверг, 13 августа, ночью в Благовещенском районе Кировоградской произошла авария - столкнулись два пассажирских автобуса.

Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области.

ЧП произошло на автомобильной дороге государственного значения М - 05 Киев - Одесса.

По предварительной информации, около трех часов ночи у одного из автобусов вышел из строя двигатель и он пытался заехать на обочину, а другой автобус, который двигался позади в том же направлении, с ним столкнулся.

На данный момент есть два погибших и 11 травмированных, которые доставлены в больницу.

В ДТП на трассе Киев-Одесса два человека погибли. Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области

На месте происшествия работают следователи и спасатели.

Ликвидацией последствий ДТП займутся дорожники сразу, как только будут завершены следственные действия.

Как сообщали Українські Новини, 6 августа в Киеве на Столичном шоссе произошло серьезное ДТП с тремя погибшими и двумя пострадавшими.