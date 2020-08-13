Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: двое погибших, много пострадавших

В четверг, 13 августа, ночью в Благовещенском районе Кировоградской произошла авария - столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области. ЧП произошло на автомобильной дороге государственного значения М - 05 Киев - Одесса. По предварительной информации, около трех часов ночи у одного из автобусов вышел из строя двигатель и он пытался заехать на обочину, а другой автобус, который двигался позади в том же направлении, с ним столкнулся. На данный момент есть два погибших и 11 травмированных, которые доставлены в больницу. В ДТП на трассе Киев-Одесса два человека погибли. Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области На месте происшествия работают следователи и спасатели. Ликвидацией последствий ДТП займутся дорожники сразу, как только будут завершены следственные действия. Как сообщали Українські Новини, 6 августа в Киеве на Столичном шоссе произошло серьезное ДТП с тремя погибшими и двумя пострадавшими.