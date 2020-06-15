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15 июня 2020, понедельник, 07:30 3
Финансы 2020-06-15T23:13:10+03:00
Українські Новини
Банк без предупреждения поднимает услуги за пользование карточкой. Что делать?

Банк без предупреждения поднимает услуги за пользование карточкой. Что делать?

Кира Молчанова
НБУ, Банки, Тарифы, банковские счета, банковские карты, Транзакции
Банковская карта. Фото: kredit-ubanka.ru
Банковская карта. Фото: kredit-ubanka.ru

Многие клиенты не сразу вникают в особенности работы банков, поэтому НБУ обязала все финансовые организации, выдающие кредиты, размещать на своих онлайн-ресрусах кредитный калькулятор, а теперь напоминает, что делать если банк, выдавший карту, внезапно меняет тарифы на финансовые операции.

Об этом рассказывает пресс-служба Национального банка Украины.

Там напоминают, что банки в праве устанавливать комиссии на указанные выше операции. О каких комиссиях идет речь –указано в договоре, который подписывает клиент, открывая депозит или иначе начиная сотрудничать с баком. Этот документ нужно внимательно прочесть и выяснить, в каком порядке происходит повышение тарифов на комиссии.

Когда должно прийти уведомление?

Так, Банк обязательно должен предупредить клиентов об изменении тарифов за 30 дней, согласно Закону Украины "О платежных системах и переводе денег". Иначе — финансовое учреждение нарушает права своих клиентов. Банк может предупредить клиентов с помощью любого канала связи (сообщением в мессенджере, мобильном приложении, телефонным звонком и т.п.) или разместить соответствующую информацию на своем вебсайте.

НБУ рекомендует банкам не ограничиваться сообщениями на сайте, но и оповещать в и в мессенджерах, мобильных приложениях или по телефону. Таким образом финансовое учреждение продемонстрирует свою ориентированность на клиента и соответственно получит взамен его лояльность.

Что делать, если банк изменил тарифы без предупреждения?

В Нацбанке рассказывают, что делать, если банк-эмитент карты "схитрил":

  1. Прислать письменную жалобу на имя руководства банка и дождаться официального ответа.
  2. Если банк не отвечает или пытается "обойти" аргументы клиента, следует обращаться в Национальный банк Украины.
  3. Если обращение содержит признаки нарушений прав потребителей, специалисты НБУ обращаются непосредственно в банк, чтобы исправить ситуацию.

Практика показывает, что после обращений Национального банка Украины банки соглашаются отложить повышение тарифов и вернуть списанную комиссию, если клиенты не были проинформированы за 30 дней до повышения банком тарифов.

Как сообщали Українські Новини, "Приватбанк" запустил мобильное приложение для физических лиц-предпринимателей на базе интернет-банкинга Приват24.

До этого "Приватбанк" ввел новый сервис, который позволяет получить наличные при оплате покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых заведений, без необходимости использовать банкоматы.

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