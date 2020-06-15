Банк без предупреждения поднимает услуги за пользование карточкой. Что делать?

Многие клиенты не сразу вникают в особенности работы банков, поэтому НБУ обязала все финансовые организации, выдающие кредиты, размещать на своих онлайн-ресрусах кредитный калькулятор, а теперь напоминает, что делать если банк, выдавший карту, внезапно меняет тарифы на финансовые операции.

Об этом рассказывает пресс-служба Национального банка Украины.

Там напоминают, что банки в праве устанавливать комиссии на указанные выше операции. О каких комиссиях идет речь –указано в договоре, который подписывает клиент, открывая депозит или иначе начиная сотрудничать с баком. Этот документ нужно внимательно прочесть и выяснить, в каком порядке происходит повышение тарифов на комиссии.

Когда должно прийти уведомление?

Так, Банк обязательно должен предупредить клиентов об изменении тарифов за 30 дней, согласно Закону Украины "О платежных системах и переводе денег". Иначе — финансовое учреждение нарушает права своих клиентов. Банк может предупредить клиентов с помощью любого канала связи (сообщением в мессенджере, мобильном приложении, телефонным звонком и т.п.) или разместить соответствующую информацию на своем вебсайте.

НБУ рекомендует банкам не ограничиваться сообщениями на сайте, но и оповещать в и в мессенджерах, мобильных приложениях или по телефону. Таким образом финансовое учреждение продемонстрирует свою ориентированность на клиента и соответственно получит взамен его лояльность.

Что делать, если банк изменил тарифы без предупреждения?

В Нацбанке рассказывают, что делать, если банк-эмитент карты "схитрил":

Прислать письменную жалобу на имя руководства банка и дождаться официального ответа. Если банк не отвечает или пытается "обойти" аргументы клиента, следует обращаться в Национальный банк Украины. Если обращение содержит признаки нарушений прав потребителей, специалисты НБУ обращаются непосредственно в банк, чтобы исправить ситуацию.

Практика показывает, что после обращений Национального банка Украины банки соглашаются отложить повышение тарифов и вернуть списанную комиссию, если клиенты не были проинформированы за 30 дней до повышения банком тарифов.

Как сообщали Українські Новини, "Приватбанк" запустил мобильное приложение для физических лиц-предпринимателей на базе интернет-банкинга Приват24.

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