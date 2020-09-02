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02 сентября 2020, среда, 05:30 1231
Экономика 2020-09-02T05:30:01+03:00
Українські Новини
Когда ждать роста курса доллара. Аналитик дал прогноз на начало осени

Когда ждать роста курса доллара. Аналитик дал прогноз на начало осени

Кира Молчанова
Курс гривны, курс доллара, прогноз курса валют 2020, прогноз курса доллара
Прогноз курса гривны
Прогноз курса гривны

Пока гривна на межбанке второй день подряд теряет свои позиции, аналитики не прогнозируют существенных изменений на этой неделе в официальном курсе нацвалюты по отношению к доллару. Курс гривны будет колебаться снова недалеко от уровня 27,5 грн/доллар.

Об этом рассказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович, передает издание "РБК-Украина".

Финансовые аналитики не прогнозируют в начале сентября существенных колебаний. Рынок будет больше самобалансироваться с участием НБУ преимущественно в пределах 20 млн долларов в день для пополнения международных резервов.

Поскольку на прошлой неделе курс не падал и не рос на прошлой неделе, то и на этой он останется недалеко от уровня 27,5 грн/доллар.

По данным специалиста, на прошлой неделе валютный рынок балансировался преимущественно самостоятельно, заставив НБУ лишь однажды приобрести более чем в 20 млн долларов за день. А в четверг НБУ не покупал валюту и в пятницу приобрел меньше чем привычные 20 млн долларов.

Сейчас финансовый сектор переживает период, когда НДС активно возмещается, а уровень ликвидности банковской системы достаточен для того, чтобы валюту чрезмерно не продавали, а а нерезиденты не спешили с продажей ОВГЗ из своего портфеля.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как доллар и евро в обменниках "взлетели", Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 сентября, на 4,31 коп. до 27,6049 UAH/USD.

К концу 2020 года финансисты прогнозируют девальвацию гривны.

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