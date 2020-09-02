Когда ждать роста курса доллара. Аналитик дал прогноз на начало осени

Пока гривна на межбанке второй день подряд теряет свои позиции, аналитики не прогнозируют существенных изменений на этой неделе в официальном курсе нацвалюты по отношению к доллару. Курс гривны будет колебаться снова недалеко от уровня 27,5 грн/доллар.

Об этом рассказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович, передает издание "РБК-Украина".

Финансовые аналитики не прогнозируют в начале сентября существенных колебаний. Рынок будет больше самобалансироваться с участием НБУ преимущественно в пределах 20 млн долларов в день для пополнения международных резервов.

Поскольку на прошлой неделе курс не падал и не рос на прошлой неделе, то и на этой он останется недалеко от уровня 27,5 грн/доллар.

По данным специалиста, на прошлой неделе валютный рынок балансировался преимущественно самостоятельно, заставив НБУ лишь однажды приобрести более чем в 20 млн долларов за день. А в четверг НБУ не покупал валюту и в пятницу приобрел меньше чем привычные 20 млн долларов.

Сейчас финансовый сектор переживает период, когда НДС активно возмещается, а уровень ликвидности банковской системы достаточен для того, чтобы валюту чрезмерно не продавали, а а нерезиденты не спешили с продажей ОВГЗ из своего портфеля.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как доллар и евро в обменниках "взлетели", Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 сентября, на 4,31 коп. до 27,6049 UAH/USD.

К концу 2020 года финансисты прогнозируют девальвацию гривны.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости