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  • Приятный запах и сухой хвостик. Эксперты рассказали, на что обращать внимание при выборе дыни
01 сентября 2020, вторник, 21:10 18
Lifestyle 2020-09-01T21:10:01+03:00
Українські Новини
Приятный запах и сухой хвостик. Эксперты рассказали, на что обращать внимание при выборе дыни

Приятный запах и сухой хвостик. Эксперты рассказали, на что обращать внимание при выборе дыни

Елена Новикова
Интер, Бахчевые, Полезная программа, Дыня

Во вторник, 1 сентября, в 10:00 на "Интере" вышел новый выпуск "Полезной программы" о королеве бахчи – дыне. Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта разобрались в ее сортах и рассказали, на что обращать внимание при выборе этого плода, в то время, как ранее шеф-повар рассказал о секретах вкусного шашлыка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

Так, агроном Григорий Иванов рассказал, что при выборе дыни необходимо обратить внимание на запах, хвостик прод и упруготь плода.

"Чтобы купить спелую дыню, сначала понюхайте ее. У спелых плодов всегда очень приятный запах с тонкими нотками ванили, меда, груши и ананаса. Если дыня не пахнет вообще или пахнет зеленью, то ее лучше не покупать. Еще один показатель спелой дыни – сухой хвостик. Вялый зеленый хвостик указывает на дыню, сорванную в недозрелом состоянии. При надавливании пальцами на кожуру дыня должна чуть-чуть пружинить. Если пальцы сильно проваливаются, значит, дыня перезрела и скоро испортится",сказал он.

Кроме того, по словам телеведуще Габриэллы Массанги, диетологи рекомендуют употреблять не более 400 граммов дыни в день.

"Очень люблю дыню, могу вместе с сыном съесть целую за день – она прекрасно заменяет десерт. Но есть определенные правила. Дыня – продукт достаточно тяжелый из-за клетчатки, поэтому лучше ее ни с чем не смешивать и есть за пару часов до или после основного приема пищи. Тем более не стоит запивать дыню молочными напитками: организму это придется не по вкусу"

Также в выпуске "Полезной программы" можно узнать, какие самые популярные сорта дыни, может ли она заменить сладости, сколько ее можно съесть, чтобы не навредить здоровью и как дыню можно подать на стол, чтобы удивить гостей.

На эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты "Полезной программы": диетолог Марта Лисевич, агроном Григорий Иванов, шеф-повар Андрей Петренко. Звездная гостья выпуска – телеведущая Габриэлла Массанга.

 

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