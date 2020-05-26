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26 мая 2020, вторник, 20:22 10
Жизнь 2020-05-26T20:22:53+03:00
Українські Новини
Эксперты рассказали, какие три продукта наиболее полезны для красоты волос и ногтей

Эксперты рассказали, какие три продукта наиболее полезны для красоты волос и ногтей

Надежда Комендантова
Интер, Красота, полезная еда, Полезная программа
Полезная еда. Фото: Интер
Полезная еда. Фото: Интер

После того, как эксперты составили рейтинг продуктов, которые помогут улучшить зрение, во вторник, 26 мая на "Интере" в "Полезной программе" ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта рассказали, что нужно есть, чтобы надолго сохранить здоровье и красоту волос и ногтей.

Состояние наших волос и ногтей является внешним признаком здоровья организма. Если ногти ломаются, а волосы выпадают – это свидетельствует о недостатке питательных веществ. По мнению экспертов, справиться с проблемами помогут грибы, йогурт и тунец. Эти продукты являются антиоксидантами, содержат минералы и необходимые витамины.

"Волосы и ногти состоят из кератина, в них происходят схожие процессы, поэтому улучшить их состояние помогут одни и те же продукты, – рассказывает Александр Лукьяненко. – Грибы, например, содержат пантотеновую кислоту, действующую как антистресс, а рибофлавин, которым особенно богаты белые грибы, отвечает за здоровую кожу, ногти и волосы. Большое содержание белка, железа, калия и кальция в йогурте улучшает пищеварение, укрепляет ногти, а также защищает кости от ломкости. А тунец, как и все сорта жирных рыб, имеет высокое содержание витамина D, улучшающего состояние волос и ногтей, и является источником кислот омега-3 и омега-6, которые регулируют уровень холестерина".

Какой из упомянутых продуктов является лидером по полезности для красоты и здоровья? Какие вещества способны сделать волосы шелковистыми, а ногти – крепкими и блестящими? На что обращать внимание, чтобы выбирать только качественные продукты? Как уберечься от отравления грибами? Как лучше употреблять йогурт, чтобы получить максимум пользы? И какие необычные блюда можно приготовить из тунца, зрители узнают в специальном выпуске ток-шоу "Полезная программа" на телеканале "Интер" завтра, 26 мая, в 10:00. Звездные эксперты ток-шоу – народная артистка Украины Ольга Сумская, солистка Национальной оперы Украины Елена Гончарук и прима-балерина Кристина Шишпор.

Также на этой неделе зрители "Интера" увидят и другие тематические выпуски "Полезной программы".

В среду, 27 мая, в 10:00 на "Интере" – рейтинг популярных сыров.

Сыр давно завоевал популярность по всему миру. Сложно подсчитать количество существующих сортов. Мягкий и сливочный, твердый и полутвердый, рассольный и с плесенью… Какой сыр выбрать, чтобы он был не только вкусным, но и полезным? Как отличить сыр от сырного продукта? Чем голландский сыр отличается от пармезана? Какой сыр подойдет тем, кто боится набрать лишние килограммы? Ответы – в выпуске "Полезной программы", звездными экспертами которого стали телеведущие Андрей Данилевич, Мария Виноградова и Ева Бажен.

В четверг, 28 мая, в 10:00 на "Интере" – ТОП-3 продуктов для крепких костей.

Укрепить кости поможет правильное питание. Очень важно, чтобы в рационе присутствовали кальций и витамин D. Именно недостаток этих веществ является причиной развития остеопороза. Хотите укрепить костную ткань? Ешьте кальмары, сою и творог. Какой из этих продуктов займет первую строчку рейтинга "Полезной программы"? В каком виде лучше употреблять эти продукты, чтобы получить от них максимальную пользу? Об этом зрители узнают в спецвыпуске "Полезной программы" на телеканале "Интер". Звездные эксперты – телеведущая Светлана Леонтьева, певцы Лери Винн и Олег Кензов.

В пятницу, 29 мая, в 10:00 в эфир "Интера" выйдет спецвыпуск "Полезной программы", посвященный рейтингу лучших продуктов против отеков.

Отеки свойственны многим, особенно летом. Основные причины – нарушение водного баланса и недостаток калия в организме. Но есть продукты, которые помогают избавиться от подобных неприятностей. Вывести лишнюю жидкость из организма помогут баклажаны, редис и огурец. Какой из этих продуктов – самый полезный? Как правильно их употреблять, чтобы уменьшить отечность? За что Петр I полюбил редис? В чем кроется секрет красоты Клеопатры? Ответы – в спецвыпуске "Полезной программы", гостями которого стали телеведущая Светлана Вольнова, певицы Натаника и Анна Добрыднева.

А в субботу, 30 мая, в 10:00 на "Интере" – рейтинг самых популярных полуфабрикатов.

Устали постоянно стоять у плиты? Выход есть – полуфабрикаты. Хрустящие наггетсы, сочные пельмени и вкусные вареники… Несколько минут – и полноценный обед готов. Но как выбрать качественные полуфабрикаты? Из чего они состоят и сохранилось ли в них что-то полезное для организма? Как их правильно выбирать и хранить? И какие полуфабрикаты считаются самыми диетическими? Вкусные рецепты и профессиональные советы – в специальном выпуске "Полезной программы" на телеканале "Интер". Звездные эксперты ток-шоу – певица Марина Одольская, заслуженные артистки Украины Ярослава Руденко и Оксана Пекун.

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, какое мясо самое полезное.

Также о том, как сохранить молодость с помощью свеклы, авокадо и граната.

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