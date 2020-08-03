Диетическое летнее блюдо. Ольга Сумская рассказала о фирменном рецепте окрошки

Окрошка - легкое летнее блюдо, которое является дополнительным источником воды. В новом сезоне ток-шоу о качестве жизни "Полезная программа" ведущий Александр Лукьяненко вместе с экспертами будет обсуждать преимущества окрошки – популярного летом холодного супа, который хорошо утоляет чувство голода и жажду.

Об этом пишет пресс-служба "Интера".

"Окрошка – не только легкое летнее блюдо, но и дополнительный источник воды, – объясняет диетолог Ольга Безуглая. – Вода содержится в свежих овощах и зелени. Кроме того, они дают организму много витаминов, минералов и растительной клетчатки. Тем, кто следит за весом, лучше всего делать окрошку с отварным мясом, заправляя кефиром низкой жирности или минеральной водой. Если любите традиционную окрошку на квасе, лучше покупать домашний квас без сахара или готовить его самим. Нежелательно есть окрошку перед сном, потому что квас может вызывать газообразование и вздутие живота. Есть люди, которым от окрошки лучше отказаться вовсе. Например, кефир и квас противопоказаны при язве, желчекаменной болезни, при обострении хронических заболеваний ЖКТ. И, конечно, сладкий квас противопоказан при сахарном диабете".

Какие ингредиенты для окрошки лучше выбрать: печеный картофель или сваренный в мундире, свежие огурцы или соленые, хрен или горчицу? Можно ли похудеть на окрошке? И какие секретные ингредиенты можно использовать, чтобы придать окрошке пикантный вкус? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты "Полезной программы": эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Юлия Слива, диетолог Ольга Безуглая, шеф-повар Артур Протченко. Полезными советами также поделится звездная гостья ток-шоу – народная артистка Украины Ольга Сумская.

"В каждой семье есть свой фирменный рецепт окрошки, мы любим готовить классический вариант с добавлением молодой картошки, редиса, огурцов, яиц и зелени, – рассказывает Ольга Сумская. – Мой главный секрет – базовые ингредиенты нужно очень мелко нарезать и залить квасом: блюдо получается питательным и ароматным. Признаюсь, раньше я побаивалась есть много окрошки – опасалась за фигуру, слишком уж она напоминает по составу салат "Оливье". Но благодаря "Полезной программе" я узнала, что эта еда низкокалорийная – всего 54 ккал на 100 мл, а значит, вкусная, полезная, да к тому же еще и диетическая!".

Окрошка. Фото: пресс-служба "Интер"

Программу, посвященную окрошке, смотрите завтра, 4 августа, в 10:00 на телеканале "Интер".







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