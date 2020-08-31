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31 августа 2020, понедельник, 21:00 278
Общество 2020-08-31T22:45:01+03:00
Українські Новини
В первый день осени ударит адская жара, а местами - дожди с градом. Прогноз погоды на 1 сентября

В первый день осени ударит адская жара, а местами - дожди с градом. Прогноз погоды на 1 сентября

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Дождь. Фото:cont.ws
Дождь. Фото:cont.ws

1 сентября в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +30…+32 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, днем местами сильный дождь, гроза, местами град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, днем местами сильный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Моршине кратковременный дождь, днем местами сильный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Трускавце кратковременный дождь, днем местами сильный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, днем местами сильный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +27…+32 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +30…+35 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +31…+36 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +31…+36 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31 градус.

31 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+25 градусов, в Днепре возле Киева +21 градус.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

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