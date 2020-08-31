В первый день осени ударит адская жара, а местами - дожди с градом. Прогноз погоды на 1 сентября

1 сентября в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +30…+32 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, днем местами сильный дождь, гроза, местами град, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов. В Карпатах кратковременный дождь, днем местами сильный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +13…+18 градусов. В Моршине кратковременный дождь, днем местами сильный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов. В Трускавце кратковременный дождь, днем местами сильный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов. В Сваляве кратковременный дождь, днем местами сильный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +23…+25 градусов. На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +27…+32 градуса. В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +30…+35 градусов. На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +31…+36 градусов. На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +31…+36 градусов. В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса. В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31 градус. 31 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+25 градусов, в Днепре возле Киева +21 градус. Как сообщали Українські Новини, синоптик дал предварительный прогноз на осень. Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.