В Мининфрасруктуры хотят следить за состоянием мостов, дрог и зданий с помощью спутников

Министерство инфраструктуры считает необходимым привлечение спутниковых сервисов для мониторинга инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, передают Українськi Новини.

"Привлечение современных спутниковых сервисов для мониторинга инфраструктуры позволяет не только контролировать состояние дорог, мостов, зданий и других важных объектов, их качественное строительство, но и может стать действенным инструментом в борьбе с морской контрабандой, незаконной добычей природных ресурсов и предупреждением чрезвычайных ситуаций. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Государственным космическим агентством", - об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время встречи с председателем Государственного космического агентства Владимиром Усовым.

По словам Криклия, необходимо заимствовать лучший зарубежный опыт и использовать те современные ресурсы и технологии, которые призваны защищать и улучшать инфраструктуру.

"Сегодня спутниковые сервисы позволяют не только выявлять вертикальные смещения на различных объектах инфраструктуры, в том числе критической, но и мониторить работу портов и строителей, выявлять подозрительные суда в зонах возможной контрабанды и суда, заходящие в порты оккупированного Крыма, предотвращать добычу песка и даже контролировать соблюдение температурного режима перевозчиками. И мы должны это использовать уже сейчас", - отметил Криклий.

По его словам, это будет способствовать улучшению экологии и технического состояния инфраструктурных объектов, позволит предотвращать те или иные чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера, кроме этого, данные спутников можно использовать для создания транспортной модели Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное космическое агентство рассматривает возможность создания и запуска спутников дистанционного зондирования Земли "Сокіл".

В январе Кабинет министров назначил председателем Государственного космического агентства бизнесмена Владимира Усова. Усов является сооснователем сервиса 3-D печати Kwambio и цифрового издательства Gutenbergz.