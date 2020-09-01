Организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry сообщили о подозрении

Офис генерального прокурора сообщили организаторам финансовой пирамиды и его соучастникам о подозрении в мошенничестве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

Офис генпрокурора имена подозреваемых не сообщает.

Указывается, что на прошлой неделе Служба безопасности Украины заблокировала пирамиду B2B Jewelry после двух лет работы.

По данным следствия, в организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денежных средств граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения надприбылей.

Отмечается, что в дальнейшем организаторы завладевали средствами мошенническим путем.

Также указывается, что деятельность проекта долгое время сопровождалась мощной рекламной кампанией для привлечения как можно большего количества граждан из наименее социально защищенных слоев общества, без опыта инвестирования и с низким уровнем финансовой грамотности.

"За время функционирования финансовой пирамиды организаторы с целью легализации средств приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более 100 тыс. долларов, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество, ориентировочной стоимостью более 250 млн долларов", - говорится в сообщении.

По результатам проведенных 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе была изъята компьютерная и мобильная техника, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие предметы и вещи, которые имеют доказательственное значение.

Пресечена противоправная деятельность организованной группы прокурорами совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции и работниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Организаторам финансовой пирамиды сообщено о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также в легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса).

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщали Українські Новини, ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предупреждала о рисках инвестирования в проект B2B Jewelry, который имеет признаки сомнительного.

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