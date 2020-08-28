Ювелирная "пирамида". Как работала компания B2B Jewelery и почему ей доверяли

Компания B2B Jewelery, в офис которой пришли сотрудники СБУ, подозревается в присвоении свыше 250 млн долларов более 600 тысяч вкладчиков. Вопреки заявлениям СБУ, сайт B2B Jewelery до сих пор работает: там можно регистрироваться и покупать ювелирные изделия, ожидая кешбек от 104% до 182% от стоимости покупки. Кроме золотого украшения, на сайте можно было купить сертификат на сумму от тысячи гривен. Его доходность якобы составляла B2B Jewelery.

Несмотря на неправдоподобность обещаний, финансовая пирамида просуществовала несколько лет.

Как сообщает издание "Страна", сеть B2B Jewelery не существовала как юридическое лицо. Это проект ювелирного завода "Шарм". Уставной капитал ООО "Шарм Голд" составляет 157,4 тысячи гривен. Фирму зарегистрировали в 2014 году на на Николая Гонту.

Ранее он уже был замешан в скандале. В его доме проводили обыски по делу о турецком золоте. Правоохранители подозревали, что Гонта поставлял контрабандой ювелирные украшения из Турции. В Украине на них перебивали клеймо и продавали. Выяснилось, что так смогли реализовать 600 тысяч штук ювелирных изделий. Однако впоследствии дело закрыли, как еще несколько дел, где он фигурировал.

Как работала золотая пирамида?

Компания B2B Jewelry сначала работала как сеть ювелирных магазинов в Костополе, Славуте, Желтых Водах, Самборе, Светловодсске, Кривом Роге, в зарубежных Нур-Султане, Владимире, Рязани. В этих магазинах можно было купить ювелирные изделия. Но вместе с ними покупателям предлагался кэшбек – от 104% суммы покупки частями на карту. Если купить еще, то кэшбек увеличивался. Но купить можно было не золото, а сертификат и получать за него 400% годовых. Прибыль выплачивали еженедельно. Но сертификаты продавали не всем, а только по рекомендации человека, который уже совершил покупку. Он получал свои проценты за каждого "новичка". Сертификаты якобы можно было в любой момент обменять на золото. Это вселяло уверенность во вкладчиков, большинство из которых были пенсионерами.

"Считайте сами. Розничная стоимость золота в украшениях сейчас держится на уровне 1650 гривен за грамм. Повысить ценник ювелиры не могут, так как спрос и так невысокий. При этом золотое сырье дорожает и уже достигло отметки почти 64 доллара за грамм. В структуре себестоимости доля сырья — 55-80%, но есть же еще другие расходы — зарплаты, налоги и пр.", — поясняет президент Союза ювелиров Дмитрий Выдолоб.

По его словам, у B2B Jewelry не было выдающихся современных изделий, которые могли бы обеспечить особенную успешность бизнеса. Рентабельность компании вряд ли превышала среднюю по отрасли – то есть 10-15%.

Если бы B2B Jewelry пришлось погасить золотом вклады на 250 млн долларов, нужно было бы отдать людям 6,7 тонн. Такой объем сейчас производят за год только отдельные крупные заводы. И он существенно превышает объемы продаж ювелирных украшений в нашей стране.

По данным СБУ, владельцы "пирамиды" приобрели один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью свыше 100 тыс. долларов каждый, а также драгоценности и различную недвижимость. 27 августа у них прошли обыски. Суд наложил аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица, которых насчитывалось более 100.

Однако ювелиры не верят, что организатор "пирамиды" будет наказан. А пострадавшие вкладчики скорее всего не вернут свои деньги.

Как сообщали Українські Новини, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предупреждает о рисках инвестирования в проект B2B Jewelry, который имеет признаки сомнительного и может иметь целью незаконное завладение средствами инвесторов в то время, как в Украине увеличилось количество схем, с помощью которых мошенники пытаются завладеть деньгами людей, попавшими в непростые ситуации.

В Украине появилась новая схема. "Помощники" за процент от стоимости обещают спасти деньги, потраченные на отдых, который отменили из-за карантина.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости