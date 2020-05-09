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09 мая 2020, суббота, 07:00 1002
Финансы 2020-05-09T08:00:02+03:00
Українські Новини
Вкладчиков в B2B Jewelry предупредили о рисках: почему не стоит вкладывать деньги в сертификаты

Вкладчиков в B2B Jewelry предупредили о рисках: почему не стоит вкладывать деньги в сертификаты

Ярина Вацяк
Махинации, Мошенничество, Финансовая пирамида, НКЦБФР, мошенники, ювелирный изделия, Сертификаты, b2bjewelry
b2bjewelry
b2bjewelry

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предупреждает о рисках инвестирования в проект B2B Jewelry, который имеет признаки сомнительного и может иметь целью незаконное завладение средствами инвесторов в то время, как в Украине увеличилось количество схем, с помощью которых мошенники пытаются завладеть деньгами людей, попавшими в непростые ситуации

Об этом говорится в сообщении комиссии, передают Українськi Новини.

"Проект B2B Jewelry предлагает гражданам приобретение ювелирных изделий и подарочных сертификатов, по которым начисляются сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли. При этом на подарочном сертификате отсутствуют какие-либо реквизиты лица, ее выдавшего", - говорится в сообщении НКЦБФР.

Также отмечается, что B2B Jewelery не является названием конкретного юридического лица, следовательно отсутствуют четко определенные ответственные лица по обязательствам по привлеченным средствам.

Кроме того, почти все транзакции в магазинах B2B Jewelery осуществляются в наличной форме, которая не позволяет установить связи с реальными бенефициарами проекта.

НКЦБФР сообщает, что видит в действиях проекта B2B Jewelery грубое нарушение требований действующего законодательства Украины.

Подарочные сертификаты B2B Jewelry имеют признаки долговых ценных бумаг, поскольку удостоверяют внесение их первыми владельцами средств, определяют отношения займа между владельцем такого сертификата и его эмитентом в лице B2B Jewelry, и могут служить подтверждением обязательства эмитента вернуть владельцу сертификата его номинальную стоимость в предусмотренный сертификатом срок и выплатить заранее определенный в нем инвестиционный доход.

Также указывается, что соответствующую деятельность по привлечению средств населения и выплату процентов прибыли в соответствии с законодательством могут осуществлять исключительно банки и финкомпании, которые имеют соответствующие лицензии.

После введения карантинных ограничений, согласно информации из общедоступных источников, проект B2B Jewelry остановил выплаты по реализованным подарочным сертификатам и начал предлагать инвестировать средства в цифровые активы - "токены B2BT", которые, по мнению НКЦБФР несут те же угрозы потери средств инвесторами, как и сомнительные подарочные сертификаты проекта.

НКЦБФР уже сообщила в правоохранительные органы о нарушениях законодательства со стороны проекта B2B Jewelry и его социальной опасности.

Как сообщали Українські Новини, в Украине появилась новая схема. "Помощники" за процент от стоимости обещают спасти деньги, потраченные на отдых, который отменили из-за карантина.

Тем временем, телефонные мошенники обманули киевских пенсионеров на 1,1 миллион гривен.

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