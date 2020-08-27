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27 августа 2020, четверг, 16:04 817
Жизнь 2020-08-27T16:04:17+03:00
Українські Новини
Супрун дала советы родителям, как подготовить детей к школе в условиях коронавируса

Супрун дала советы родителям, как подготовить детей к школе в условиях коронавируса

Константин Долгий
1 сентября, Ульяна Супрун, коронавирус в Украине, COVID-2019, Учеба в карантин, Учебный год-2020
Школьники будут учиться в условиях пандемии. Фото: Pixabay
Школьники будут учиться в условиях пандемии. Фото: Pixabay

Украинские школьники вскоре вернутся к занятиям в школе, несмотря на пандемию COVID-19 и продление карантина. Экс-глава Минздрава Украины Ульяна Супрун рассказала на своей странице в Facebook, что нужно сделать родителям, чтобы обезопасить своих детей, сообщают Українські новини.

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, уже меньше чем через неделю в Украине возобновится учебный процесс и тысячи школьников вернутся в школы. Вместе со своей командой Супрун подготовила список рекомендаций, которые помогут минимизировать риски заражения.

Информация о COVID-19

Очень важно объяснить ребенку о том, что такое коронавирусная инфекция COVID-19, как она передается и проявление каких симптомов свидетельствует о заражении. Также нужно рассказать ребенку, как важно сейчас не делится едой с другими детьми и не пить из одной бутылки.

Защитные маски, антисептики и мытье рук

Взрослым необходимо удостовериться, что их ребенок знает, как правильно мыть руки, носить защитную маску или пользоваться санитайзером, и при необходимости объяснить и показать на личном примере, как это делается.

Супрун советует взрослым превратить это в подобие игры. Это поможет заинтересовать детей, особенно младшего возраста.

Школьный рюкзак

Рюкзак является одной из основных вещей, на которые следует обратить внимание взрослым. По рекомендациям специалистов, рюкзак должен обладать ортопедической спинкой, иметь светоотражательные элементы и самое главное — весить не более одного килограмма.

Планирование действий

Родителям стоит обговорить со своими детьми план действий, как перед началом занятий, так и после их окончаний. Так, например, утром ребенку необходимо приготовить такие нужные в нынешних условиях вещи — защитную маску и антисептик.

Также необходимо рассказать ребенку, как важно мыть руки или обрабатывать их с помощью антисептика после окончания уроков в школе.

Готовность школы

К учебному процессу в условиях пандемии должны быть готовы не только дети и их родители, но также и учебные заведения. Взрослым стоит уже сейчас обсудить с учителями или членами администрации школы следующие вопросы:

  • обеспечены ли дети в школе к бесперебойному доступу к санитайзерам, воде и мылу;
  • оборудовано ли помещение учебного заведения специальными указателями о необходимости соблюдения дистанции;
  • имеется ли в школе план пропуска детей на входе;
  • разработан ли план на случай выявления у одного из учащихся,
  • учителя или другого сотрудника положительного результата на COVID-19;
  • имеется план транспортировки детей в школьных автобусах в условиях пандемии;
  • разработан ли план перехода на дистанционное обучение;

Состояние ребенка

Специалисты призывают ежедневно контролировать состояние школьника и подчеркивают, что повышение температуры, диарея, кашель или рвота являются повод не посещать занятия и остаться дома. Кроме того, родителям необходимо заранее приготовить контакты семейного врача, педиатра или терапевта.

Также будет не лишним проконсультироваться относительно симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 и других сезонных заболеваний. В борьбе с большинством из них может помочь вакцинация.

Узнать информацию о проведении вакцинации детей от различных болезней можно у семейного врача или же на официальном сайте Минздрава Украины, где опубликован календарь профилактических прививок.

Как сообщали Українські новини, глава Минздрава Максим Степанов заявил о начале нового учебного года в Украине и рассказал, в каких условиях школьники вернутся к занятиям.

Ранее глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, в каких зонах будут отменены линейки, приуроченные к 1 сентября.

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