Во Франции возле Дюнкерка в контейнере с рисом обнаружили 1,3 тонны кокаина

Во Франции патруль таможенной службы из порта в Лоон-Пляж обнаружил в контейнере с рисом 1,3 тонны кокаина недалеко от Дюнкерка. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Как отмечается, инцидент произошел в понедельник, 3 августа, однако сообщили о нем несколько дней спустя.

Сообщается, что наркотики были спрятаны в контейнере, который прибыл из Южной Америки, среди мешков с рисом, их обнаружили во время разгрузки. Правоохранители предполагают, что эта партия прибыла с Суринама.

"Во Франции изредка изымают партии наркотиков весом более 1 тонны. Для Дюнкерка это рекорд", - заявили в полиции.

Запрещенный груз оценили в миллионы евро: один грамм кокаина может перепродаваться за 60-70 евро.

Как сообщали Українські Новини, в мае 2020 года, в одесском порту "Южный" задержали партию бананов, в которой были спрятаны 53 кг кокаина.

Кроме того, в США семья забрала домой 20 кг кокаина, которые обнаружила на пляже.

До этого, в апреле в порту в Одесской области нашли кокаина более чем на $1 млн.