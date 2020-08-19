Глава Окружного админсуда Вовк снова пришел в НАБУ, но допроса не было, — адвокат

Глава Окружного админисративного суда Киева Павел Вовк снова пришел в НАБУ, но допроса не было. Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Андрей Заяц.

"Мы вчера были, но никаких процессуальных действий не было проведено", - сказал он.

По его словам, также Вовк посещал НАБУ и 13 августа, тогда также не было допроса.

Адвокат сообщил, что Вовк через день ходит в НАБУ, но детективы что и делают так это только вручают повестки о вызове на очередной день.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Вовк заявил, что пришел в НАБУ, но не застал детективов.

Ранее сообщалось о том, что 17 июля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и еще 6 судьям.

Кроме того, Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк, которого во вторник, 11 августа НАБУ объявило в розыск, заявил, что находится в Украине и готов прийти на допрос в Национальное антикоррупционное бюро в законном порядке.

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