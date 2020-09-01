Определился соперник "Динамо" в третьем раунде ЛЧ: УЕФА провел жеребьевку

В то время как определились возможные соперники киевского "Динамо", сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка, по результатам которой стало известно расписание матчей раунда плей-офф ЛЧ-2020/21.

Об этом сообщается на сайте УЕФА, передают Українські Новини.

Были проведены две жеребьевки — для команд идущих по Пути чемпионов и Пути представителей лиг.

Путь Чемпионов:

"Славия" (CZE) — "Митьюлланд" (DEN)/"Янг Бойз" (SUI);

"Маккаби" Тель-Авив (ISR)/"Динамо" Брест (BLR) — "Зальцбург" (AUT);

"Олимпиакос" (GRE) — "Омония" (CYP)/"Црвена Звезда" (SRB);

"Карабах" (AZE)/"Мольде" (NOR) — "Ференцварош" (HUN)/"Динамо" Загреб (CRO).

Путь представителей лиг:

"Краснодар" (RUS) — ПАОК (GRE)/"Бенфика" (POR);

"Гент" (BEL)/"Рапид" Вена (AUT) — "Динамо" Киев (UKR)/"Алкмаар" (NED).

Матчи раунда плей-офф пройдут 22-23 и 29-30 сентября. Команды, которые смогут одержать победу, выйдут в групповой этап Лиги чемпионов. Проигравших ждет Лига Европы. Жеребьевки состоятся 1 и 2 октября, соответственно.

Как сообщали Українські Новини, компания New Balance и футбольный клуб Динамо "Киев" показали новые комплекты формы для игроков "бело-синих".

Кроме того, чиновники Украинской ассоциации футбола определились с регламентом проведения Кубка Украины в будущем сезоне.

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