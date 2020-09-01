Определился соперник "Динамо" в третьем раунде ЛЧ: УЕФА провел жеребьевку

В то время как определились возможные соперники киевского "Динамо", сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка, по результатам которой стало известно расписание матчей раунда плей-офф ЛЧ-2020\/21. Об этом сообщается на сайте УЕФА, передают Українські Новини. Были проведены две жеребьевки — для команд идущих по Пути чемпионов и Пути представителей лиг. Путь Чемпионов: "Славия" (CZE) — "Митьюлланд" (DEN)\/"Янг Бойз" (SUI); "Маккаби" Тель-Авив (ISR)\/"Динамо" Брест (BLR) — "Зальцбург" (AUT); "Олимпиакос" (GRE) — "Омония" (CYP)\/"Црвена Звезда" (SRB); "Карабах" (AZE)\/"Мольде" (NOR) — "Ференцварош" (HUN)\/"Динамо" Загреб (CRO). Путь представителей лиг: "Краснодар" (RUS) — ПАОК (GRE)\/"Бенфика" (POR); "Гент" (BEL)\/"Рапид" Вена (AUT) — "Динамо" Киев (UKR)\/"Алкмаар" (NED). Матчи раунда плей-офф пройдут 22-23 и 29-30 сентября. Команды, которые смогут одержать победу, выйдут в групповой этап Лиги чемпионов. Проигравших ждет Лига Европы. Жеребьевки состоятся 1 и 2 октября, соответственно. Как сообщали Українські Новини, компания New Balance и футбольный клуб Динамо "Киев" показали новые комплекты формы для игроков "бело-синих". Кроме того, чиновники Украинской ассоциации футбола определились с регламентом проведения Кубка Украины в будущем сезоне.