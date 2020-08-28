"Идентификация и неподтвержденный доход." Как в Приват24 начали вычислять теневые платежи украинцев

Август стал непростым месяцем для клиентов государственного Приватбанка. Люди чаще обычного жаловались на разного рода ограничительные действия со стороны крупнейшего банка страны. Они сводились к разным вещам: от затягивания платежей и отказам зачислять средства через Приват24 до блокировок карт и отказов в обслуживании по непонятным причинам.

Портал "Страна" собрал информацию и истории от людей из разных источников.

Если обобщить собранные сведения, то можно выделить по меньшей мере 5 типовых ситуаций, при которых "Приватбанк" ограничивает своих клиентов.

"Приватбанк" сравнивает поступления на карты физлиц с их доходами, указанными в анкете

Потенциально это самый проблемный момент для многих клиентов. Так как не секрет, что карты "Приватбанка" и система "Приват24" часто используется для перечисления теневых доходов.

При этом, что важно - речь идет не о суммах, которые попадают под финмониторинг, а о гораздо меньших суммах, но которые не совпадают с данными о доходах в анкете.

Затягивание платежей, которые люди проводили через Приват24.

Обычно платежи проходят достаточно оперативно: до 10-15 минут при перечислении с карты на карту. Но сейчас деньги стали ходить по 3 дня.

"Перечислял 15 тысяч гривен в качестве оплаты за шины, которые приобретал на сезон. Платил на компанию-продавца покрышек. То есть не на какой-то там ФОП или шаражкину контору, а на специализированное предприятие, платил со своего счета, которым давно пользуюсь и проидентифицирован. Но только деньги шли в итоге 3 дня. Давно такого не видел. Уж не знаю: проверял ли Приватбанк что-то в платеже, либо просто были проблемы с ликвидностью, и он придерживал средства клиентов. Когда пытался выяснить в call-центре, в чем проблема, мне ультимативно заявили, что закон позволяет им проводить переводы по 3 дня, и точка. Такое вот обслуживание", - отметил в разговоре со "Страной" старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Приватбанк блокирует карту, если клиент не проходит регулярную идентификацию.

Подобных историй множество - человеку блокируют карту без предупреждения, и обещают разблокировать только, если он пройдет идентификацию.

"Ваші картки заблоковано до моменту проходження Вами ідентифікації в будь-якому відділенні банку pb.ua/0044. Сначала подумал, что очередная зек-рассылка. А потом обнаружил, что карты действительно заблокировали. При этом никто не предупреждал что нужно проходить идентификацию и что возможна блокировка. Получается меня вынуждают пройти идентификацию или прощайся с деньгами", - написал на профильном форуме клиент Приватбанка из Днепра.

Чем "Приватбанк" отличается от многих других финучреждений в нашей стране - он без уведомления человека может заблокировать ему счет без идентификации. Другие банки обычно напрямую связываются со своими клиентами. Либо им звонит менеджер, либо человека атакуют смс-сообщениями.

Приватбанк блокирует счета, если на них падают неподтвержденные либо подозрительные, с точки зрения банка, платежи.

Ситуации могут быть разные. Одну из них недавно описал на форуме житель Каменского (Днепродзержинск): "Мою личную зарплатную карту заблокировал банк в связи с тем, что якобы какой-то неподтвержденный платеж был недавно на мою карту. Плюс ко всему сказали ждут сообщение от правоохранительных органов о мошенничестве, и если такое будет, то мою карту со всеми деньгами просто заморозят. Мне на нее недавно зашли больничные с соцстраха по беременности и родам. Деньги, отложенные на карте, были на больницу, и личные расходы. У меня на руках ничего не осталось, я даже еды пойти купить не могу!".

"Под блокировку попадают не только значительные суммы, которые являются предметом финансового мониторинга, но и переводы любого размера из подозрительных источников. В такой ситуации банк самостоятельно определяет, какой именно источник является подозрительным и почему", - рассказал репортерам адвокат юркомпании "Riyako and Partners" Николай Максимов.

"Работники отделений Приватбанка мило улыбаются, но конкретной информации никогда не дают. А центральный офис на письменные запросы практически не отвечает (в нарушение действующего законодательства)", - подчеркнул Максимов.

Приватбанк стал отказывать людям в обслуживании.

Человеку могут без объяснения закрыть счет и отказать в обслуживании в дальнейшем. С объяснением прямо, как в крупных западных банках или в кино: "Вы нежелательный для нас клиент". Ни причин такого поведения, ни каких-либо деталей даже не объяснят.

Такую историю недавно рассказал на приватбанковском форуме житель Краматорска: "Истек срок действия карты. Пришел в отделение Приватбанка, чтоб перевыпустить карту. На что ответили, что банк в одностороннем порядке отказал в обслуживании. Причем никаких смс, никаких звонков от банка не поступало. Подозрительных операций тоже не было, это сказала девушка операционист. В общем я не получил ответ на вопрос о причине отказа. Остаток средств снял в кассе и буду выбирать другой банк".

"Наиболее эффективным способом является письменная жалоба в Национальный банк Украины. Во время проверки по жалобе будет истребована вся информация из Приватбанка, и в случае наличия нарушений закона банк будет привлечен к ответственности. Срок проверки займет около месяца, в отличии от судебного процесса, который может затянуться на несколько лет", - резюмировал Николай Максимов.

В самом Приватбанке жалобы клиентов не комментируют. Журналисты издания обратилась в пресс-службу госбанка за комментарием, однако не получили его на протяжении нескольких дней.

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