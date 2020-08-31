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31 августа 2020, понедельник, 11:02 240
Общество 2020-08-31T12:00:02+03:00
Українські Новини
За сутки количество тестов на коронавирус уменьшилось почти на треть

За сутки количество тестов на коронавирус уменьшилось почти на треть

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус в Украине. Фото: pixabay
Коронавирус в Украине. Фото: pixabay

В то время, как Минздрав отнес Сербию к странам "зеленой зоны", а Хорватию - к странам "красной", 30 августа было проведено 14 109 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 27,5% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 4 053 исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 49% меньше по сравнению с 29 августа.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в общем было проведено 18 162 тестирования, из них 14 109 методом ПЦР, а также 4 053 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 550 280 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 31 августа поступило 2 021 сообщение о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года поступило 181 652 сообщения о подозрении на заболевание.

Ранее Українськi Новини писали, какие регионы отнесены к "красной" зоне.

Также после однодневного падения заболеваемость коронавирусом снова увеличилась.

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