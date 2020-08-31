Начало учебного года повлечет за собой мощную вспышку COVID-19, — Рубан

В Госпродпотребслужбе ожидают вспышку заражения коронавируса после начала учебного года. Фото: Pixabay

В Госпродпотребслужбе ожидают вспышку заражения коронавируса после начала учебного года. Фото: Pixabay

Возникновение множества локальных вспышек коронавирусной инфекции COVID-19 следует ожидать после возращения учеников к занятиям в новом учебном году. Об этом заявил глава ГУ Госпотребслужбы в городе Киев Олег Рубан РБК-Украина.

По словам Рубана, причиной ожидаемого роста новых случаев заражения COVID-19 является завершение каникулярного периода, после которого, как показывает практика, происходят вспышки инфекционных заболеваний.

"Это естественно, это регистрируется каждый сентябрь после завершения каникул", — сказал Рубан.

Он также добавил, что следует готовиться к ежедневному появлению новых антирекордов по количеству новых выявленных случаев COVID-19 и увеличению количества людей, которым необходима госпитализация.

Ранее Українськi Новини писали, что Рубан объяснил, как начнется учебный год в условиях пандемии COVID-19 и как коронавирус станет причиной отмены традиционных линеек 1 сентября.

Кроме того, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в учебных заведениях "оранжевой" зоны преподаватели будут носить защитные щитки.

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