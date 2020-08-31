Возникновение множества локальных вспышек коронавирусной инфекции COVID-19 следует ожидать после возращения учеников к занятиям в новом учебном году. Об этом заявил глава ГУ Госпотребслужбы в городе Киев Олег Рубан РБК-Украина. По словам Рубана, причиной ожидаемого роста новых случаев заражения COVID-19 является завершение каникулярного периода, после которого, как показывает практика, происходят вспышки инфекционных заболеваний. "Это естественно, это регистрируется каждый сентябрь после завершения каникул", — сказал Рубан. Он также добавил, что следует готовиться к ежедневному появлению новых антирекордов по количеству новых выявленных случаев COVID-19 и увеличению количества людей, которым необходима госпитализация. Ранее Українськi Новини писали, что Рубан объяснил, как начнется учебный год в условиях пандемии COVID-19 и как коронавирус станет причиной отмены традиционных линеек 1 сентября. Кроме того, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в учебных заведениях "оранжевой" зоны преподаватели будут носить защитные щитки.