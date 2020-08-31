подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Начало учебного года повлечет за собой мощную вспышку COVID-19, — Рубан
31 августа 2020, понедельник, 12:43 706
Политика 2020-08-31T13:45:03+03:00
Українські Новини
Начало учебного года повлечет за собой мощную вспышку COVID-19, — Рубан

Начало учебного года повлечет за собой мощную вспышку COVID-19, — Рубан

Константин Долгий
Госпродпотребслужба, коронавирус в Украине, Вспышка коронавируса, Covid-19, Учебный год-2020
В Госпродпотребслужбе ожидают вспышку заражения коронавируса после начала учебного года. Фото: Pixabay
В Госпродпотребслужбе ожидают вспышку заражения коронавируса после начала учебного года. Фото: Pixabay

Возникновение множества локальных вспышек коронавирусной инфекции COVID-19 следует ожидать после возращения учеников к занятиям в новом учебном году. Об этом заявил глава ГУ Госпотребслужбы в городе Киев Олег Рубан РБК-Украина.

По словам Рубана, причиной ожидаемого роста новых случаев заражения COVID-19 является завершение каникулярного периода, после которого, как показывает практика, происходят вспышки инфекционных заболеваний.

"Это естественно, это регистрируется каждый сентябрь после завершения каникул", — сказал Рубан.

Он также добавил, что следует готовиться к ежедневному появлению новых антирекордов по количеству новых выявленных случаев COVID-19 и увеличению количества людей, которым необходима госпитализация.

Ранее Українськi Новини писали, что Рубан объяснил, как начнется учебный год в условиях пандемии COVID-19 и как коронавирус станет причиной отмены традиционных линеек 1 сентября.

Кроме того, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в учебных заведениях "оранжевой" зоны преподаватели будут носить защитные щитки.

Больше новостей о: Госпродпотребслужба коронавирус в Украине Вспышка коронавируса Covid-19 Учебный год-2020

Препятствовали проверкам. Concert.ua оштрафовали н...
В Киеве за сутки в 2,5 раза увеличилась заболеваем...
Кабмин проведет экстренное заседание из-за всплеск...
Председатель Львовского облсовета Ганущин заболел ...
В Киеве за сутки в 2,5 раза увеличилась заболеваемость коронавирусом
Печерский суд Киева начнет рассмотрение обвинения Пояркова в угрозах Зеленскому в декабре
Новости
Пограничники не будут пропускать граждан через КПВВ на временно оккупированную часть Донбасса после 18:00 14:04
Виталий Шабунин. Фото: Украинское Фото
Шабунин похвастался, что построит дом больше сгоревшего и собрал на это деньги 14:04 Видео
С начала года аварийная служба "Днепрогаза" обработала почти 12 тыс вызовов от потребителей газа 13:56 Пресс-релиз
Курс доллара для платежных карт в начале недели упал 13:42
Киевское "Динамо" в 3-ем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с нидерландским клубом 13:37
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
Акция протеста под посольством Беларуси в Киеве. Скриншот видео
Жгли фотографию и флаг. Под посольством Беларуси в Киеве "праздновали" день рождения Лукашенко 19:51
Пересчет зарплат в Украине. Кому ожидать наибольшего повышения 05:30
На жителей, вышедших на акцию против ромов в их поселке, завели уголовное дело 10:19
В последний день лета гривна подешевела. Курс НБУ на 31 августа 05:00
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
Киевляне собирают подписи под петицией о переименовании проспекта Бандеры в проспект Патона 20:54
Зеленский заявил о необходимости выяснить правду об Иловайской трагедии 14:26
На жителей, вышедших на акцию против ромов в их поселке, завели уголовное дело 10:19
Кравчук и Фокин готовы ехать на переговоры на неподконтрольную часть Донбасса 09:50
больше новостей
В Киевской области начало падать количество новых случаев COVID-19
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok