подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 августа 2020, понедельник, 20:51 51
Общество 2020-08-31T20:52:03+03:00
Українські Новини
В Тернополе для школьников выделили специальные троллейбусы

В Тернополе для школьников выделили специальные троллейбусы

Ольга Фандорина
Тернополь, Школьники, Карантин, Троллейбус
Троллейбус. Фото: Рixabay
Троллейбус. Фото: Рixabay

С начала сентября в Тернополе будут введены дополнительные троллейбусные рейсы для перевозки школьников. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета.

Отмечается, что выполнять специальные школьные рейсы будут восемь дополнительных единиц электротранспорта на маршрутах: №№1, 2, 5, 7, 8, 10, 11.

При этом дополнительные троллейбусы будут оборудованы табличками "Дети".

"Перевозка учеников школьными троллейбусами будет осуществляться при наличии ученической Социальной карты Тернополя, для школьников проезд – бесплатный", - говорится в сообщении.

Сейчас в школьных троллейбусах разрешено сопровождение родителями учеников младших классов. Однако для сопровождающих лиц проезд будет платный (согласно действующим тарифам на проезд). В перспективе планируется также разрешить в этих троллейбусах проезд работников образовательных учреждений.

Как сообщали Українські Новини, Киев включили в "желтую зону" карантина

Тем временем, в первые месяцы учебного года у школьников будут проверять знания после дистанционного обучения.

Также Минздрав утвердил рекомендации для работы школ в карантин.

Больше новостей о: Тернополь Школьники Карантин Троллейбус

"Слуга народа" огласила всех кандидатов в мэры городов Украины: в списках комики, врачи и банкиры
Зеленский выдвинул комика Филимонова в мэры Одессы
Новости
В Тернополе для школьников выделили специальные троллейбусы 20:51
Словакия изменила порядок въезда для украинцев 20:24
Необходимо пересмотреть ставку возврата инвестиций на существующую базу, что увеличит эффективность RAB-регулирования - ОС "Умные электросети Украины" 20:09
Победительница STEM is FEM разработала композит для очистки грунта от нефтепродуктов 20:04
С 1 сентября "пакет малыша" будет выдаваться по новым правилам: что изменится 19:44
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
Акция протеста под посольством Беларуси в Киеве. Скриншот видео
Жгли фотографию и флаг. Под посольством Беларуси в Киеве "праздновали" день рождения Лукашенко 19:51
Пересчет зарплат в Украине. Кому ожидать наибольшего повышения 05:30
На жителей, вышедших на акцию против ромов в их поселке, завели уголовное дело 10:19
В последний день лета гривна подешевела. Курс НБУ на 31 августа 05:00
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
Киевляне собирают подписи под петицией о переименовании проспекта Бандеры в проспект Патона 20:54
"Слуга народа" огласила всех кандидатов в мэры городов Украины: в списках комики, врачи и банкиры 16:58
На жителей, вышедших на акцию против ромов в их поселке, завели уголовное дело 10:19
Кравчук и Фокин готовы ехать на переговоры на неподконтрольную часть Донбасса 09:50
больше новостей
НАБУ подало жалобы в САП и Офис генпрокурора из-за закрытия дела "Роттердам+"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok