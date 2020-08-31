В Тернополе для школьников выделили специальные троллейбусы

С начала сентября в Тернополе будут введены дополнительные троллейбусные рейсы для перевозки школьников. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета. Отмечается, что выполнять специальные школьные рейсы будут восемь дополнительных единиц электротранспорта на маршрутах: №№1, 2, 5, 7, 8, 10, 11. При этом дополнительные троллейбусы будут оборудованы табличками "Дети". "Перевозка учеников школьными троллейбусами будет осуществляться при наличии ученической Социальной карты Тернополя, для школьников проезд – бесплатный", - говорится в сообщении. Сейчас в школьных троллейбусах разрешено сопровождение родителями учеников младших классов. Однако для сопровождающих лиц проезд будет платный (согласно действующим тарифам на проезд). В перспективе планируется также разрешить в этих троллейбусах проезд работников образовательных учреждений. Как сообщали Українські Новини, Киев включили в "желтую зону" карантина Тем временем, в первые месяцы учебного года у школьников будут проверять знания после дистанционного обучения. Также Минздрав утвердил рекомендации для работы школ в карантин.