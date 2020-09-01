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  • В этот день 3 года назад вступило в силу Соглашение об ассоциации Украины и ЕС
01 сентября 2020, вторник, 06:45 227
Политика 2020-09-01T07:45:02+03:00
Українські Новини
В этот день 3 года назад вступило в силу Соглашение об ассоциации Украины и ЕС

В этот день 3 года назад вступило в силу Соглашение об ассоциации Украины и ЕС

Константин Долгий
Украина, Евроинтеграция, Европейский союз, Соглашение об ассоциации
Три года назад вступило в силу Соглашение об ассоциации Украины и ЕС. Фото: edscuola.it
Три года назад вступило в силу Соглашение об ассоциации Украины и ЕС. Фото: edscuola.it

1 сентября 2017 года Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, которое направлено на углубление политических, торговых и культурных отношений между сторонами. Об этом сообщают Українські Новини.

Переговоры о подготовке соглашения были начаты 5 марта 2007, а через полтора года, 9 сентября 2008 года, в ходе саммита "Украина — ЕС" готовящемуся документу было дано название — "Соглашение об ассоциации".

На протяжении 2008 — 2011 годов три рабочие группы провели более двадцати раундов переговоров об ассоциации. В ноябре 2011 года в столице Бельгии Брюсселе состоялся финальный 21-й раунд переговоров, участники которого согласовали все положения "Соглашения об ассоциации".

Планировалось, что документ будет подписанный через год, в ноябре 2013 года, однако тогдашнее правительство Украины под давлением России отказалось это делать. Это стало причиной массовых протестов и образование Майдана, а в дальнейшем — свержение режима Виктора Януковича.

2 марта 2014 года новое украинское правительство во главе с Арсением Яценюком распорядилось готовиться к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. 6 марта в Брюсселе на внеочередном саммите Европейского союза состоялись горячие дискуссии, в ходе которых решалась судьба будущего соглашения.

21 марта 2014 года произошло подписание политической части соглашения, а 27 июня 2014 года — экономической составляющей Соглашения об ассоциации Украины и Европейского союза.

С 1 января 2016 года свое функционирование начала зона свободной торговли с Европейским союзом. С 1 сентября 2017 года Соглашение вступило в силу в полном объеме.

Как сообщали Українські Новини, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила о возможном обновлении соглашения об ассоциации Украины и ЕС в следующем году.

Тем временем в течение 2019 года Украина продемонстрировала худший результат по выполнению реформ, которые предусмотрены Соглашением об ассоциации с ЕС.

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