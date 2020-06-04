Условия ассоциации с ЕС могут быть пересмотрены, - Стефанишина

Новоназначенный вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Ольга Стефанишина допускает достижение с Европейским Союзом договоренности об обновлении соглашения об ассоциации в начале 2021 года.

Об этом она сказала в эфире телеканала "Украина 24", передают Українськi Новини.

"У нас есть короткие сроки: официальное решение в случае успешности этих переговоров может быть принято уже в начале 2021 года, но, как свидетельствует практика, европейская бюрократия одна из наибольших бюрократий мира, поэтому в этой бюрократии решения не принимаются быстро, но как минимум диалог будет начат уже в ближайший месяц", - сказала она.

Стефанишина отметила, что уже в ближайший месяц будет начат открытый сбор информации и предложений от бизнеса и всех причастных структур по обновлению соглашения, и как только Украина будет готова сформировать общую позицию, сразу же будет выходить на официальный диалог с ЕС.

Вице-премьер отметила, что завершение 5-летнего периода от начала действия политической части соглашения с ЕС позволяет каждой из сторон соглашения инициировать пересмотр условий программы.

Как сообщали Українськi Новини, 4 июня Верховная Рада уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции и назначила на эту должность Стефанишину, которая назвала одним из своих приоритетов обновление соглашения об ассоциации с ЕС с учетом негативных экономических последствий кризиса, вызванного коронавирусом.

Соглашение об ассоциации Украина и ЕС подписали 27 июня 2014 года. С 1 сентября 2014 года многие положения соглашения в части политического и секторального сотрудничества стали применяться на временной основе. С 1 января 2016 года стала предварительно применяется торговая часть соглашения (углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли). 1 сентября 2017 года соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу в полном объеме.

В 2019 Украина и ЕС подписали 5 финсоглашений. По итогам 21-го саммита "Украина - ЕС" подготовлен проект совместного заявления, который преимущественно учитывает пожелания украинской стороны.