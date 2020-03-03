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03 марта 2020, вторник, 13:38 179
Европа 2020-03-03T13:38:25+02:00
Українські Новини
В 2019 Украина показала худший результат по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС

В 2019 Украина показала худший результат по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС

Ольга Фандорина
Украина, Евросоюз, ЕС, Ассоциация с ЕС
Евросоюз. ЕС, Фото: pixabay
Евросоюз. ЕС, Фото: pixabay

Парламент, правительство и другие органы исполнительной власти в прошлом году выполнили только 37% от запланированных задач по Соглашению об ассоциации с ЕС - это самый низкий показатель за последние годы. Об этом свидетельствует правительственный отчет о выполнении Соглашения, сообщает Европейская правда.

Самый высокий уровень выполнения заданий показало правительство - 53% от мероприятий, предусмотренных планом. Верховная рада выполнила всего 12% задач, другие органы государственной власти - 21%.

"В течение 2019 года было выполнено 100% задач в сферах "Политический диалог, национальная безопасность и оборона", "Образование, обучение, молодежь", "Финансовое сотрудничество и борьба с мошенничеством", а также "Социальная политика и трудовые отношения", - сказано в отчете.

Наихудший прогресс Украина показала в сферах "Статистика и обмен информацией", "Управление государственными финансами" и "Защита прав потребителей".

По состоянию на 1 января 2020 года общий прогресс выполнения Соглашения за 2014-2024 годы составил 43%.

"Наибольший прогресс за все время имплементации Соглашения об ассоциации достигнут в сферах "Политический диалог, национальная безопасность и оборона" - 86%, "Юстиция, свобода, безопасность, права человека" - 82%, "Государственные закупки" - 80%, "Технические барьеры в торговле" - 79%, "Предпринимательство" - 76%", - говорится в отчете.

Украина значительно отстает от графика выполнения своих обязательств по соглашению в таких сферах, как "Транспорт, транспортная инфраструктура, почтовые и курьерские услуги" (19%), "Финансовый сектор" (22%), "Энергетика" (29%).

Как сообщали Українськi Новини, соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом вступило в силу 1 сентября 2017 года.

Тем временем Украина и ЕС могут подписать соглашение о едином авиапространстве до конца года. Кроме того, Мингарелли заявил, что Европейский Союз проводит оценку возможности предоставления Украине новой макрофинансовой помощи

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