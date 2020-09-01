У цей день 3 роки тому набрала чинності Угода про асоціацію України і ЄС

Три роки назад, 1 вересня 2017 року, набрала чинності Угода про асоціацію між Україною та Європейським союзом , яка спрямоване на поглиблення політичних, торгових і культурних відносин між сторонами.

Про це повідомляють Українські Новини.

Переговори про підготовку угоди були розпочаті 5 березня 2007, а через півтора року, 9 вересня 2008 року, під час саміту "Україна - ЄС", що готується до документа було дано назву - "Угода про асоціацію".

Протягом 2008 - 2011 років три робочі групи провели понад двадцять раундів переговорів про асоціацію. У листопаді 2011 року в столиці Бельгії Брюсселі відбувся фінальний 21-й раунд переговорів, учасники якого погодили всі положення "Угоди про асоціацію".

Планувалося, що документ буде підписаний через рік, в листопаді 2013 року, проте тодішній уряд України під тиском Росії відмовилося це робити. Це стало причиною масових протестів і утворився Майдан, а в подальшому - повалення режиму Віктора Януковича.

2 березня 2014 року новий український уряд на чолі з Арсенієм Яценюком розпорядився готуватися до підписання Угоди про асоціацію з Європейським союзом. 6 березня в Брюсселі на позачерговому саміті Європейського союзу відбулися гарячі дискусії, під час яких вирішувалася доля майбутньої угоди.

21 березня 2014 року відбулася підписання політичної частини угоди, а 27 червня 2014 року - економічної складової Угоди про асоціацію України і Європейського союзу.

З 1 січня 2016 року своє функціонування початку зона вільної торгівлі з Європейським союзом. З 1 вересня 2017 року Угоду вступило в силу в повному обсязі.

Як повідомляли Українські Новини, 15 червня 2017 Нідерланди передали грамоту про ратифікацію угоди про асоціацію між Україною і ЄС у Брюссель.

12 липня 2017 ЄС опублікував рішення щодо ратифікації угоди про асоціацію з Україною.

У 2020 віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила про можливе оновленні угоди про асоціацію України і ЄС в наступному році.

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