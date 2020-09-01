підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 вересня 2020, вівторок, 06:45 6
Зовнішня політика 2020-09-01T07:45:02+03:00
Українські Новини
У цей день 3 роки тому набрала чинності Угода про асоціацію України і ЄС

У цей день 3 роки тому набрала чинності Угода про асоціацію України і ЄС

Константин Долгий
Україна-ЄС, Угода про асоціацію з ЄС, асоціація з ЄС
ЄС. Фото: edscuola.it
ЄС. Фото: edscuola.it

Три роки назад, 1 вересня 2017 року, набрала чинності Угода про асоціацію між Україною та  Європейським союзом, яка спрямоване на поглиблення політичних, торгових і культурних відносин між сторонами.

Про це повідомляють Українські Новини.

Переговори про підготовку угоди були розпочаті 5 березня 2007, а через півтора року, 9 вересня 2008 року, під час саміту "Україна - ЄС", що готується до документа було дано назву - "Угода про асоціацію".

Протягом 2008 - 2011 років три робочі групи провели понад двадцять раундів переговорів про асоціацію. У листопаді 2011 року в столиці Бельгії Брюсселі відбувся фінальний 21-й раунд переговорів, учасники якого погодили всі положення "Угоди про асоціацію".

Планувалося, що документ буде підписаний через рік, в листопаді 2013 року, проте тодішній уряд України під тиском Росії відмовилося це робити. Це стало причиною масових протестів і утворився Майдан, а в подальшому - повалення режиму Віктора Януковича.

2 березня 2014 року новий український уряд на чолі з Арсенієм Яценюком розпорядився готуватися до підписання Угоди про асоціацію з Європейським союзом. 6 березня в Брюсселі на позачерговому саміті Європейського союзу відбулися гарячі дискусії, під час яких вирішувалася доля майбутньої угоди.

21 березня 2014 року відбулася підписання політичної частини угоди, а 27 червня 2014 року - економічної складової Угоди про асоціацію України і Європейського союзу.

З 1 січня 2016 року своє функціонування початку зона вільної торгівлі з Європейським союзом. З 1 вересня 2017 року Угоду вступило в силу в повному обсязі.

Як повідомляли Українські Новини, 15 червня 2017 Нідерланди передали грамоту про ратифікацію угоди про асоціацію між Україною і ЄС у Брюссель.

12 липня 2017 ЄС опублікував рішення щодо ратифікації угоди про асоціацію з Україною.

У 2020 віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила про можливе оновленні угоди про асоціацію України і ЄС в наступному році.

 

Більше новин про: Україна-ЄС Угода про асоціацію з ЄС асоціація з ЄС

"Слуга народу" оголосила весь список — серед кандидатів у мери міст України коміки, лікарі та банкіри
Зеленський висунув коміка Філімонова в мери Одеси
Новини
Мер Дніпра Філатов у липні заробив менше, ніж деякі його заступники 07:45
Сьогодні починається новий навчальний рік в умовах Covid-19. Рекомендації батькам від МОЗ 07:07
З відпускними, але без премії. У КМДА показали, скільки заробив Кличко в липні 07:00 Документ
У цей день 3 роки тому набрала чинності Угода про асоціацію України і ЄС 06:45
Набрали чинності нові правила поїздки з України в Білорусь 06:25
більше новин
Голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун буде змагатися за посаду Голови Уманьської обєднаної територіальної громади на місцевих виборах 12:09
Переможниця STEM is FEM розробила композит для очищення грунтів від нафтопродуктів 20:08
Необхідно переглянути ставку повернення інвестицій на існуючу базу що збільшить ефективність RAB-регулювання – ГС "Розумні електромережі України" 20:09
Пудрик здивований заявою Саакашвілі, і кличе його до діалогу 14:48
Ювелірні магазини мережі B2B jewelry продовжують працювати у звичайному режимі, - Гонта 14:39 Прес-реліз
більше новин
Навчання в карантин. Які правила введуть в школах через коронавірус 09:00
Фінансисти прогнозують девальвацію гривні до кінця 2020 10:30
"Слуга народу" оголосила весь список — серед кандидатів у мери міст України коміки, лікарі та банкіри 16:58
Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростати 09:30
Філімонов
Зеленський висунув коміка Філімонова в мери Одеси 16:43
більше новин
НАБУ подало скарги в САП і Офіс генпрокурора через закриття справи "Роттердам+"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok