В Николаевской области усилили карантин: закрыли клубы и рестораны, запрещены концерты

В Николаевской области запретили работу ночных клубов, дискотек, развлекательных заведений, деятельность предприятий общественного питания в связи с ростом количества больных коронавирусной инфекцией.

Об этом говорится в сообщении на сайте Николаевской ОГА.



"Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской облгосадминистрации приняла решение дополнительно запретить на время действия карантина: проведение концертов (кроме проводимых учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности); дискотек; работу развлекательных заведений (ночных клубов); деятельность предприятий общественного питания с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.)", - говорится в сообщении.

Такое решение принято в связи с быстрыми темпами роста заболеваемости коронавирусом.

Отмечается, что Николаевщина в "зеленой" зоне, но показатель заболеваемости COVID-19 за предыдущие 14 дней на 100 тыс. населения составляет 40,14 (при допустимом базовом уровне не более 40 на 100 тыс. населения).



Как сообщали Українські Новини, мэр Ивано-Франковска призвал выходить на протесты из-за усиления карантина.



Тем временем начало учебного года повлечет за собой мощную вспышку COVID-19.

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