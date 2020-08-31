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31 августа 2020, понедельник, 19:42 33
Общество 2020-08-31T19:42:02+03:00
Українські Новини
В Николаевской области усилили карантин: закрыли клубы и рестораны, запрещены концерты

В Николаевской области усилили карантин: закрыли клубы и рестораны, запрещены концерты

Валерия Драгомирова
Николаев, Николаевская область, Коронавирус, усиление карантина, Ужесточение карантина
Covid-19. Фото: pexels
Covid-19. Фото: pexels

В Николаевской области запретили работу ночных клубов, дискотек, развлекательных заведений, деятельность предприятий общественного питания в связи с ростом количества больных коронавирусной инфекцией

Об этом говорится в сообщении на сайте Николаевской ОГА. 

"Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской облгосадминистрации приняла решение дополнительно запретить на время действия карантина: проведение концертов (кроме проводимых учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности); дискотек; работу развлекательных заведений (ночных клубов); деятельность предприятий общественного питания с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.)", - говорится в сообщении.

Такое решение принято в связи с быстрыми темпами роста заболеваемости коронавирусом.

Отмечается, что Николаевщина в "зеленой" зоне, но показатель заболеваемости COVID-19 за предыдущие 14 дней на 100 тыс. населения составляет 40,14 (при допустимом базовом уровне не более 40 на 100 тыс. населения).

Как сообщали Українські Новини, мэр Ивано-Франковска призвал выходить на протесты из-за усиления карантина. 

Тем временем начало учебного года повлечет за собой мощную вспышку COVID-19

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