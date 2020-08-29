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  • Мэр Ивано-Франковска призвал выходить на протесты из-за усиления карантина
29 августа 2020, суббота, 13:23 36
Политика 2020-08-29T13:24:27+03:00
Українські Новини
Мэр Ивано-Франковска призвал выходить на протесты из-за усиления карантина

Мэр Ивано-Франковска призвал выходить на протесты из-за усиления карантина

Надежда Комендантова
Ивано-Франковск, коронавирус в Ивано-Франковске, усиление карантина, Руслан Марцинкив
Руслан Марцинкив. Фото: Facebook Руслан Марцінків
Руслан Марцинкив. Фото: Facebook Руслан Марцінків

В то ыремя, как 31 августа в Ивано-Франковске частично останавливается общественный транспорт, работают только спецрейсы, мэр города Руслан Марцинкив заявил, что решение центральной власти отнести город в "красную зону" следует отменить. Он считает его необоснованным.

Об этом Руслан Марцинкив сказал в видеообращении у себя на странице в Facebook.

Городской глава призвал жителей выходить на мирный протест, чтобы заявить о своем несогласии с таким решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Критерии, установленные на уровне государства, субъективные. Происходит политический шантаж запада Украины", - сказал Марцинкив.

Также, по словам чиновника, что город не будет игнорировать распоряжения центральной власти.

"Я призываю мирным способом выражать свой протест", - сказал мэр.

Как сообщали Українськi Новини, карантин в Украине снова продлили до конца октября.

Также, по состоянию на 24 августа, 14 регионов были отнесены к "красной зоне".

Тем временем, Ивано-Франковск отнесли к "красной" зоне карантина.

 

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