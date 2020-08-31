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31 серпня 2020, понеділок, 19:42 7
Суспільство 2020-08-31T20:00:02+03:00
Українські Новини
У Миколаївській області посилили карантин: заборонили концерти, закрили клуби і ресторани

У Миколаївській області посилили карантин: заборонили концерти, закрили клуби і ресторани

Валерия Драгомирова
Карантин, Миколаївська область, Зелена зона, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, Посилення карантину
Covid-19. Фото: pexels
Covid-19. Фото: pexels

У Миколаївській області заборонили діяльність підприємств громадського харчування, роботу нічних клубів, дискотек, розважальних закладів у зв'язку з зростанням кількості хворих на коронавірус

Про це сказано в повідомленні на сайті Миколаївської ОДА. 


"Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Миколаївській облдержадміністрації прийняла рішення додатково заборонити на час дії карантину: проведення концертів (крім проведених установами культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності); дискотек; роботу розважальних закладів (нічних клубів); діяльність підприємств громадського харчування з організацією дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів і т.д.)", — сказано в повідомленні.

Таке рішення прийнято у зв'язку з швидкими темпами зростання захворюваності на коронавірус.

Зазначається, що Миколаївщина в "зеленій" зоні, але показник захворюваності COVID-19 за попередні 14 днів на 100 тис. населення становить 40,14 (при допустимому базовому рівні не більш ніж 40 на 100 тис. населення).

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