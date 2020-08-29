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29 августа 2020, суббота, 19:12 110
Экономика 2020-08-29T19:12:41+03:00
Українські Новини
Разумков подписал закон по повышении "минималки" до 5 тыс. гривен

Разумков подписал закон по повышении "минималки" до 5 тыс. гривен

Кира Молчанова
Разумков, минимальная зарплата, Минималка, Повышение минималки
Разумков в Швейцарии. Фото: ВРУ
Разумков в Швейцарии. Фото: ВРУ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о повышении минимальной зарплаты с 4 723 гривен в месяц до 5 000 гривен с сентября.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта № 3963 на сайте Рады, передают Українськi Новини.

29 августа закон направлен на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.

Согласно документу, в 2020 году устанавливается минимальная заработная плата в месячном размере с 1 сентября – 5 000 гривен, а в почасовом размере с 1 сентября - 29,2 гривны.

Таким образом, доходы госбюджета устанавливаются в сумме 978,37 млрд гривен, в том числе доходы общего фонда госбюджета - в сумме 857,94 млрд гривен и доходы специального фонда госбюджета - в сумме 120,42 млрд гривен.

При этом расходы госбюджета устанавливаются в сумме 1,268 трлн гривен, в том числе расходы общего фонда госбюджета - в сумме 1,137 трлн гривен и расходы специального фонда госбюджета - в сумме 131,34 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, ранее министр финансов Сергей Марченко отметил, что повышение минимальной зарплаты не повлияет на инфляцию.

Кабинет Министров на заседании в среду намерен повысить оклад работникам бюджетных учреждений с сентября в связи с повышением минимальной зарплаты до 5 тыс. гривен.

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