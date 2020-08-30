Избирательный процесс на местных выборах начинается 5 сентября, — ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

"30 августа состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого комиссия объявила с 5 сентября 2020 начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года. Решение принято во исполнение требований Избирательного кодекса Украины", - говорится в нем.

При этом принято во внимание постановление Верховной Рады от 15 июля 2020 года "О назначении очередных местных выборов в 2020 году", постановления ЦИКа от 8 августа 2020 года № 160 "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских , поселковых, городских голов 25 октября 2020", № 161" О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020" и от 14 августа 2020 года № 176 "О назначении первых выборов депутатов районных советов на 25 октября 2020 года".

Кроме того, комиссия внесла изменения в свое постановление от 8 августа 2020 года № 163 "О календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября 2020 года", изложив указанный календарный план в новой редакции.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК оценивает расходы на свое финансирование в 2021 в размере 623,7 млн гривен и считает необходимым предусмотреть 10,6 млн гривен на возможные довыборы депутатов Верховной Рады.

В то же время, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что по пессимистическому сценарию ко дню местных выборов, 25 октября, будет 360 тыс. случаев коронавирусной инфекции.

Председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров заявил, что решение Центральной избирательной комиссии о запрете проведения местных выборов в 18 территориальных общинах Донецкой и Луганской областей является незаконным.

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