Вступили в силу новые правила поездки из Украины в Беларусь

В то время как одна из стран Южной Америки разрешила украинцам безвизовые поездки на свою территорию, Украина и Беларусь временно ограничили свободное перемещение между странам. Об этом говорится в постановлении Кабмина "О частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан", сообщают Українські Новини. Подобное решение направлено на повышение защиты граждан Украины за границей. Ведь в случае потери внутреннего паспорта идентификация гражданина заграничными учреждениями займет куда большее время, в отличие от оперативных процедур с заграничным паспортом. С сегодняшнего дня вступают следующие правила въезда и выезда в Республику Беларусь: Для поездок на территорию Беларуси гражданам Украины потребуется только лишь заграничный паспорт. Прием ID-карт и паспортов-книжечек более осуществляться не будет. Граждане Украины, которые проживают в Республике Беларусь и не планируют в ближайшее время посещать родину, могут оформить заграничные паспорта в Посольстве Украины в Минске и Консульстве Украины в Бресте. Граждане Украины, которые после 1 сентября 2020 года будут находится на территории соседнего государства без загранпаспортов, смогут беспрепятственно вернуться в Украину — сотрудники Государственной пограничной службы будут пропускать их по внутренним паспортам гражданина. Отмечается, что неизменным остается режим поездок для жителей пограничных районов на территориях Украины и Республики Беларусь. Как сообщали Українські новини, ранее Финляндия запретила въезд на свою территорию граждан стран, которые не входят в состав ЕС и где наблюдается неблагоприятная ситуация с распространением COVID-19. Кроме того, правительство Украины приняло решение с 28 августа закрыть границы на въезд, сделав исключение для граждан некоторых стран.