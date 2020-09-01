Вступили в силу новые правила поездки из Украины в Беларусь

С 1 сентября украинцы не смогут попасть в Беларусь без загранпаспорта. Фото: rbg.by

С 1 сентября украинцы не смогут попасть в Беларусь без загранпаспорта. Фото: rbg.by

В то время как одна из стран Южной Америки разрешила украинцам безвизовые поездки на свою территорию, Украина и Беларусь временно ограничили свободное перемещение между странам. Об этом говорится в постановлении Кабмина "О частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан", сообщают Українські Новини.

Подобное решение направлено на повышение защиты граждан Украины за границей. Ведь в случае потери внутреннего паспорта идентификация гражданина заграничными учреждениями займет куда большее время, в отличие от оперативных процедур с заграничным паспортом.

С сегодняшнего дня вступают следующие правила въезда и выезда в Республику Беларусь:

Для поездок на территорию Беларуси гражданам Украины потребуется только лишь заграничный паспорт. Прием ID-карт и паспортов-книжечек более осуществляться не будет.

Граждане Украины, которые проживают в Республике Беларусь и не планируют в ближайшее время посещать родину, могут оформить заграничные паспорта в Посольстве Украины в Минске и Консульстве Украины в Бресте.

Граждане Украины, которые после 1 сентября 2020 года будут находится на территории соседнего государства без загранпаспортов, смогут беспрепятственно вернуться в Украину — сотрудники

Государственной пограничной службы будут пропускать их по внутренним паспортам гражданина.

Отмечается, что неизменным остается режим поездок для жителей пограничных районов на территориях Украины и Республики Беларусь.

Как сообщали Українські новини, ранее Финляндия запретила въезд на свою территорию граждан стран, которые не входят в состав ЕС и где наблюдается неблагоприятная ситуация с распространением COVID-19.

Кроме того, правительство Украины приняло решение с 28 августа закрыть границы на въезд, сделав исключение для граждан некоторых стран.

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