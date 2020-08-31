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31 августа 2020, понедельник, 05:30 1014
Общество 2020-08-31T05:30:01+03:00
Українські Новини
Пересчет зарплат в Украине. Кому ожидать наибольшего повышения

Пересчет зарплат в Украине. Кому ожидать наибольшего повышения

Анна Рудык
Зарплаты, Минимальные зарплаты, Зарплаты в Украине, Повышение минималки
Зарплаты
Зарплаты

В то время, как в Украине увеличили минимальную зарплату с сентября, в 2021 году зарплаты увеличатся примерно на 12%, однако рост будет неравномерным. Об этом пишет Обозреватель.

Так, сообщается, что расти спрос и зарплаты активнее всего будут у:

  • антикризисных маркетологов;
  • пиарщиков;
  • программистов;
  • СММщиков;
  • курьеров.

Директор по персоналу Jooble Оксана Огневая более сдержана в своих оценках. Она считает, что рынок разделится на две группы сотрудников. "В общей динамике я бы не рискнула прогнозировать рост зарплат. Скорее, рынок разделит работников на две контрастные категории: высокооплачиваемых специалистов и тех, кто готов работать "за еду". В какую категорию попадет каждый из нас – решать исключительно нам и это зависит от личной выносливости и желания развиваться", – поясняет Огневая.

HR-эксперт Александр Белоус пояснил: рост зарплат предусмотрен и в консенсус-прогнозе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, однако также нужно учесть и размер инфляции. "Тут нужно обратить внимание на два момента. Первый – рост средней зарплаты не говорит о том, что пропорциональный рост будет и в вашем сегменте. Нужно учитывать, что размер и динамика зарплат зависят и от города, и от сферы работы. Второй момент – какая будет инфляция. Если зарплаты вырастут на 8%, а цены – на 12%, мы только обеднеем", – поясняет Белоус.

Аналитик Егор Комов добавляет: больше всего проблем будет в транспортной, туристической сферах. При этом во всем мире наблюдается снижение деловой активности, что негативно повлияет практически на весь бизнес.

Как сообщали Українські Новини, в КГГА рассказали, что средняя зарплата киевлян к 2023 году будет почти 23 тыс. гривен.

Также в Минфине рассказали, как повышение "минималки" повлияет на инфляцию.

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