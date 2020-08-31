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31 августа 2020, понедельник, 14:03 134
Медицина 2020-08-31T16:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмин назначил врио председателя Нацслужбы здоровья Виленского вместо Мовчан

Кабмин назначил врио председателя Нацслужбы здоровья Виленского вместо Мовчан

Елена Новикова
Кабмин, Назначение на должность, Нацслужба здоровья, НСЗУ, Андрей Виленский
Андрей Виленский. Фото: isida.ua
Андрей Виленский. Фото: isida.ua

Кабинет Министров назначил временно исполняющим обязанности председателя Национальной службы здоровья Андрея Виленского вместо Оксаны Мовчан.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Мовчан исполняла обязанности председателя НСЗУ с декабря 2019 года.

Виленский является директором департамента договорной работы НСЗУ.

До приходя в службу он возглавлял сеть частных клиник "Добробут", а после работал в частной клинике "Исида".

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабинет Министров уволил Наталью Рябцеву с должности заместителя председателя Национальной службы здоровья (НСЗУ).

Министр здравоохранения Максим Степанов не определил победителя отбора на должность председателя Национальной службы здоровья.

В декабре 2019 года Кабинет Министров уволил председателя Национальной службы здоровья Олега Петренко.

Также Нацслужба здоровья хочет увеличить тариф на выхаживание новорожденных со сверхнизким весом до 140 тыс. гривен.

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