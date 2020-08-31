Кабмин назначил врио председателя Нацслужбы здоровья Виленского вместо Мовчан

Кабинет Министров назначил временно исполняющим обязанности председателя Национальной службы здоровья Андрея Виленского вместо Оксаны Мовчан.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Мовчан исполняла обязанности председателя НСЗУ с декабря 2019 года.

Виленский является директором департамента договорной работы НСЗУ.

До приходя в службу он возглавлял сеть частных клиник "Добробут", а после работал в частной клинике "Исида".

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабинет Министров уволил Наталью Рябцеву с должности заместителя председателя Национальной службы здоровья (НСЗУ).

Министр здравоохранения Максим Степанов не определил победителя отбора на должность председателя Национальной службы здоровья.

В декабре 2019 года Кабинет Министров уволил председателя Национальной службы здоровья Олега Петренко.

Также Нацслужба здоровья хочет увеличить тариф на выхаживание новорожденных со сверхнизким весом до 140 тыс. гривен.

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