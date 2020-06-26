Степанов снова не выбрал председателя Нацслужбы здоровья

Министр здравоохранения Максим Степанов не определил победителя отбора на должность председателя Национальной службы здоровья (НСЗУ).

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"На сегодняшний день мной принято решение по результатам собеседований и проведенного отбора. Сообщаю, не определена кандидатура на председателя НСЗУ. Велика вероятность, что будет объявлен дополнительный отбор. Соответственно, после этого будет определен победитель", - цитируются в нем слова Степанова.

Он отметил, что в связи карантином возможно только проведение отбора за счет подписания контракта с победителем на время действия ограничений.

Полноценный конкурс на должность председателя НСЗУ возможен только после окончания карантина.

Как сообщали Українськi Новини, 8 июня Степанов заявил, что уже определился с кандидатом.

Ранее Степанов отклонил все кандидатуры на должность председателя Нацслужбы здоровья.

В декабре 2019 года Кабинет Министров уволил председателя Национальной службы здоровья Олега Петренко.

Временно исполняющей обязанности председателя НСЗУ была назначена Оксана Мовчан.