подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
26 июня 2020, пятница, 18:20 200
Медицина 2020-06-26T19:15:02+03:00
Українські Новини
Степанов снова не выбрал председателя Нацслужбы здоровья

Степанов снова не выбрал председателя Нацслужбы здоровья

Валерия Драгомирова
Минздрав, Максим Степанов, Нацслужба здоровья
Максим Степанов
Максим Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов не определил победителя отбора на должность председателя Национальной службы здоровья (НСЗУ).

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"На сегодняшний день мной принято решение по результатам собеседований и проведенного отбора. Сообщаю, не определена кандидатура на председателя НСЗУ. Велика вероятность, что будет объявлен дополнительный отбор. Соответственно, после этого будет определен победитель", - цитируются в нем слова Степанова.

Он отметил, что в связи карантином возможно только проведение отбора за счет подписания контракта с победителем на время действия ограничений.

Полноценный конкурс на должность председателя НСЗУ возможен только после окончания карантина.

Как сообщали Українськi Новини, 8 июня Степанов заявил, что уже определился с кандидатом.

Ранее Степанов отклонил все кандидатуры на должность председателя Нацслужбы здоровья.

В декабре 2019 года Кабинет Министров уволил председателя Национальной службы здоровья Олега Петренко.

Временно исполняющей обязанности председателя НСЗУ была назначена Оксана Мовчан.

Больше новостей о: Минздрав Максим Степанов Нацслужба здоровья

Против гендиректора "Укрпочты" Смелянского открыли дело
"Голос" исключил Вакарчука из избирательного списка партии
Новости
Служба судебной охраны объявила повторный тендер, потому что к нему не допустили ни одну компанию 19:07
Владимир Зеленский в Прикарпатье. Фото: Громадське
На Прикарпатье местный житель отдал Зеленскому свою обувь 18:59
Нож. Фото: pixabay
В Шотландии неизвестный с ножом напал на людей в отеле. Три человека погибли 18:50
Степанов снова не выбрал председателя Нацслужбы здоровья 18:20
Петр Порошенко на выставке картин. Фото: пресс-служба ЕС
Порошенко обнес свои картины колючей проволокой и окружил решеткой 17:56
больше новостей
Индексация пенсий: в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11% 05:30 Инфографика
Доллар немного подорожал. Официальный курс валют на 25 июня 05:25
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Федоров в мае кроме оклада получил 33 тыс. гривен пособия по временной нетрудоспособности 06:30 Документ
Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов 11:45
Последствия взрыва в жилом доме в Киеве. Фото: mvs.gov.ua
Житель взорвавшегося на Позняках дома в Киеве опроверг утечку газа – стояк находится в непострадавшей части дома 19:08 Видео
больше новостей
На ликвидацию последствий непогоды в Западных областях выделили 672 млн гривен 15:42
Галина Третьякова. Скриншот видео
У получателей пособий дети "низкого качества" - депутат "Слуги народа" оскандалилась 19:30
Юрист рассказал, в каких случаях могут забрать квартиру за долги за комуслуги 05:00
Последствия взрыва в жилом доме в Киеве. Фото: mvs.gov.ua
Житель взорвавшегося на Позняках дома в Киеве опроверг утечку газа – стояк находится в непострадавшей части дома 19:08 Видео
У должников коммуналки не будут отбирать квартиру. В Минрегионе развенчали мифы о новом законопроекте 05:45
больше новостей
Взрыв на Позняках. Пострадавший дом полностью демонтируют
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok