Степанов снова не выбрал председателя Нацслужбы здоровья

Министр здравоохранения Максим Степанов не определил победителя отбора на должность председателя Национальной службы здоровья (НСЗУ). Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини. "На сегодняшний день мной принято решение по результатам собеседований и проведенного отбора. Сообщаю, не определена кандидатура на председателя НСЗУ. Велика вероятность, что будет объявлен дополнительный отбор. Соответственно, после этого будет определен победитель", - цитируются в нем слова Степанова. Он отметил, что в связи карантином возможно только проведение отбора за счет подписания контракта с победителем на время действия ограничений. Полноценный конкурс на должность председателя НСЗУ возможен только после окончания карантина. Как сообщали Українськi Новини, 8 июня Степанов заявил, что уже определился с кандидатом. Ранее Степанов отклонил все кандидатуры на должность председателя Нацслужбы здоровья. В декабре 2019 года Кабинет Министров уволил председателя Национальной службы здоровья Олега Петренко. Временно исполняющей обязанности председателя НСЗУ была назначена Оксана Мовчан.