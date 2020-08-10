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10 августа 2020, понедельник, 13:33 959
Медицина 2020-08-10T14:00:03+03:00
Українські Новини
Нацслужба здоровья хочет увеличить тариф на выхаживание новорожденных со сверхнизким весом до 140 тыс. гривен

Нацслужба здоровья хочет увеличить тариф на выхаживание новорожденных со сверхнизким весом до 140 тыс. гривен

Анна Рудык
Дети, Младенцы, рождение ребенка, Нацслужба здоровья
Младенец. Фото: zi.dn.ua
Младенец. Фото: zi.dn.ua

Национальная служба здоровья (НСЗУ), после отчетности, сколько денег дала медучреждениям за 3 месяца предлагает увеличить тариф на предоставление медицинской помощи новорожденным со сверхнизкой массой тела (до 1 500 грамм) до 140 тыс. гривен в 2021 году.

Об этом говорится в сообщении НСЗУ, передают Українськi Новини.

Согласно ему, сейчас за выхаживание новорожденных со сверхнизкой массой тела перинатальные центры получают от 26 тыс. до 98,5 тыс. гривен.

"В следующем году НСЗУ предлагает увеличить средневзвешенный тариф на предоставление такой помощи в 53,5 тыс гривен, при этом тариф за выхаживание новорожденных с массой тела до 1 500 грамм достигнет 140 тыс. гривен", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что такое увеличение тарифа станет возможным только при условии выделения 255 млрд гривен на программу медицинских гарантий в госбюджете на 2021 год.

В 2020 году договора с НСЗУ на предоставление услуги "Медицинская помощь в сложных неонатальных случаях" заключило 121 учреждение здравоохранения, общая сумма договоров - 1,19 млрд гривен.

За оказание медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях с апреля НСЗУ выплатила медицинским учреждениям более 330,9 млн гривен.

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