Свинина в живом весе подорожала на 3,2% за август

Ассоциация "Свиноводы Украины" констатирует, что средние цены на свинину в живом весе с 31 июля по 28 августа повысились на 3,2%, или на 1,5 гривны, до 47,8 гривны/кг, в то время, как в июле цены повысились на 6,2%.

Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українськi Новини.

По состоянию на 28 августа, как и неделей ранее, средняя цена свинины составила 47,8 гривны/кг.

"Втечение последней недели августа цены на свиней убойных кондиций не претерпели изменений. Так, большинство поставщиков живца практически не пересматривали цены реализации в течение августа", - сказано в нем.

Отмечается, что ограниченные объемы реализации из-за небольшого прироста товарного поголовья и летняя средняя убойная масса позволили ценам оставаться на одном уровне в течение месяца.

По данным ассоциации, исключением были южные области, где в начале второй декады цены достигали 50 гривен/кг из-за локально ограниченного предложения на фоне увеличения спроса за счет внутренней миграции.

Представители мясоперерабатывающей отрасли настроены начать осенний сезон с некоторого ослабления цен закупки.

Так, большинство опрошенных закупщиков ожидают проседания цен на 1 гривну/кг.

С другой стороны, не все свинохозяйства смогли вернуться к стандартным объемам реализации товарного поголовья, а средний живой вес животных остается пониженным, в связи с чем нижний порог цен на свинину в период с 31 августа по 6 сентября может понизиться не более чем на 1-1,7%.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине взлетели цены на белокочанную капусту.

Кроме того, с наступлением сезона, рынок бахчевых продемонстрировал снижение цен на дыни и арбузы.

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