Свинина в живій вазі подорожчала на 3,2% за серпень

Асоціація "Свинарі України" констатує, що середні ціни на свинину в живій вазі з 31 липня по 28 серпня підвищилися на 3,2%, або на 1,5 гривні, до 47,8 гривні / кг, водночас як у липні ціни підвищилися на 6,2%.

Про це йдеться в повідомленні асоціації, передають Українськi Новини.

Станом на 28 серпня, як і тижнем раніше, середня ціна свинини склала 47,8 гривні / кг.

"Протягом останнього тижня серпня ціни на свиней забійних кондицій не зазнали змін. Так, більшість постачальників живця практично не переглядали ціни реалізації протягом серпня ", - сказано в ньому.

Зазначається, що обмежені обсяги реалізації через невеликого приросту товарного поголів'я і річна середня забійна маса дозволили цінами залишатися на одному рівні протягом місяця.

За даними асоціації, винятком були південні області, де на початку другої декади ціни досягали 50 гривень / кг через локально обмеженої пропозиції на тлі збільшення попиту коштом внутрішньої міграції.

Представники м'ясопереробної галузі налаштовані розпочати осінній сезон з деякого ослаблення цін закуплення.

Так, більшість опитаних закупників очікують просідання цін на 1 гривню / кг.с іншого боку, не всі свиногосподарства змогли повернутися до стандартних обсягами реалізації товарного поголів'я, а середня жива вага тварин залишається зниженим, у зв'язку з чим нижній поріг цін на свинину в період з 31 серпня по 6 вересня може знизитися не більше ніж на 1-1,7%.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні злетіли ціни на білокачанну капусту.

Крім того, з настанням сезону, ринок баштанних продемонстрував зниження цін на дині та кавуни.

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