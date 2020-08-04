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04 августа 2020, вторник, 07:30 20
Экономика 2020-08-04T07:30:01+03:00
Українські Новини
Цены на свинину в живом весе повысились на 6,2% за июль

Цены на свинину в живом весе повысились на 6,2% за июль

Елена Новикова
Цены, Свинина, Свиноводство, цены на свинину, Свиноводы Украины
Как изменились цены на свинину за июль.Фото: pixabay
Как изменились цены на свинину за июль.Фото: pixabay

Ассоциация "Свиноводы Украины" констатирует, что средние цены на свинину в живом весе со 2 по 31 июля повысились на 6,2%, или на 2,7 гривны, до 46,3 гривны/кг, в то время, как картофель продают дешевле, чем в прошлом году.

Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українськi Новини.

По состоянию на 2 июля, средняя цена свинины составляла 43,6 гривны/кг.

"На этой неделе средняя цена на живца выросла почти на 5% - до 46,3 гривны/кг... Так, большинство товарных партий на этой неделе реализовали по 46-47 гривны/кг", - сказано в нем.

При этом отмечается, что цены ниже указанного уровня встречались эпизодически, тогда как более дорогие предложения, преимущественно, озвучивали после завершения пятничных торгов.

Ключевым фактором восходящего движения цен, по мнению ассоциации, является сезонное уменьшение предложения животных убойных кондиций и уменьшение импортной активности на фоне курсовых колебаний.

Хотя некоторые представители мясоперерабатывающей отрасли отметили малоактивную реализацию свинины, большинство разделяют мнение, что причины для изменения вектора движения цен закупки пока отсутствуют.

Так, часть переработчиков ожидает стабилизации цен на достигнутом уровне, остальные прогнозирует продолжение восходящего движения.

Согласно сообщению, в то же время, неопределенность ситуации на валютном рынке и стабилизация цен на свинину в ЕС будут служить сдерживающими факторами для активизации импорта.

Как сообщали Українськi Новини, украинский производитель начал экспортировать куриный жир в 4 страны.

Кроме того, сообщали об актуальный ценах на фрукты, овещи и ягоды.

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