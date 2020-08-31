ХАЭС отключила энергоблок №2 для проведения ремонта

В то время, как на украинских АЭС работает лишь треть от всех энергоблоков, Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС, Нетешин, Хмельницкая область) 29 августа в 0:00 отключила энергоблок №2 для проведения планово-предупредительного ремонта (ППР).

Об этом говорится в сообщении ХАЭС, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, продолжительность ремонта составит 198 дней.

Отмечается, что среди основных работ, которые планируется осуществить во время ППР на втором энергоблоке, - средний ремонт реактора и генератора, ремонт тепломеханического, электротехнического оборудования, а также оборудования тепловой автоматики и измерений; ремонт каналов систем безопасности; работы с топливом; контрольно-профилактические работы на системе предварительного напряжения защитной оболочки.

В планах также выполнение капитального ремонта двух парогенераторов и главных циркуляционных насосов, двух ячеек резервных дизельных электростанций, арматуры реакторного и турбинного отделений и тому подобное.

Как сообщали Українськi Новини, Ровенская атомная электростанция (РАЭС, Вараш, Ровенская область) 18 мая в 07:52 отключила от сети энергоблок №1 в связи со срабатыванием автоматической защиты вследствие отключения главных циркуляционных насосов.

Также 3 июня Запорожская АЭС отключила шестой энергоблок.

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