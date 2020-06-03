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03 июня 2020, среда, 11:49 64
Экономика 2020-06-03T12:45:02+03:00
Українські Новини
Запорожская АЭС отключила шестой энергоблок

Запорожская АЭС отключила шестой энергоблок

Анна Рудык
Запорожская АЭС, Энергоблок, ЗАЭС, Отключение энергоблока
ЗАЭС. Фото: пресс-служба ЗАЭС
ЗАЭС. Фото: пресс-служба ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС, Энергодар, Запорожская область) 3 июня в 02:01 отключила энергоблок №6 от энергосети и вывела его в резерв.

Об этом говорится в сообщении национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", передают Українські Новини.

"Энергоблок №6 Запорожской АЭС разгружен, отключен от энергосети и выведен в резерв в соответствии с регламентными процедурами в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме", - говорится в нем.

Отмечается, что в данный момент в работе находятся 2 энергоблока Запорожской АЭС и суммарная мощность генераторов составляет 2 000 МВт.

На энергоблоке №4 идут 34-е сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 - 49-е сутки планового среднего ремонта.

Как сообщали Українськi Новини, Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС, Энергодар, Запорожская область) 1 июня в 11:04 отключила энергоблок №1 от энергосети и вывела его в резерв.

Также Ровенская атомная электростанция (РАЭС, Вараш, Ровенская область) 18 мая в 07:52 отключила от сети энергоблок №1 в связи со срабатыванием автоматической защиты вследствие отключения главных циркуляционных насосов.

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