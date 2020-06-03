Запорожская АЭС отключила шестой энергоблок...

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС, Энергодар, Запорожская область) 3 июня в 02:01 отключила энергоблок №6 от энергосети и вывела его в резерв.

Об этом говорится в сообщении национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", передают Українські Новини.

"Энергоблок №6 Запорожской АЭС разгружен, отключен от энергосети и выведен в резерв в соответствии с регламентными процедурами в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме", - говорится в нем.

Отмечается, что в данный момент в работе находятся 2 энергоблока Запорожской АЭС и суммарная мощность генераторов составляет 2 000 МВт.

На энергоблоке №4 идут 34-е сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 - 49-е сутки планового среднего ремонта.

Как сообщали Українськi Новини, Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС, Энергодар, Запорожская область) 1 июня в 11:04 отключила энергоблок №1 от энергосети и вывела его в резерв.

Также Ровенская атомная электростанция (РАЭС, Вараш, Ровенская область) 18 мая в 07:52 отключила от сети энергоблок №1 в связи со срабатыванием автоматической защиты вследствие отключения главных циркуляционных насосов.