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31 серпня 2020, понеділок, 13:12 6
Економіка 2020-08-31T13:45:02+03:00
Українські Новини
ХАЕС відключила енергоблок №2 для проведення ремонту

ХАЕС відключила енергоблок №2 для проведення ремонту

Анна Рудык
Енергетика, Атомна станція
ХАЕС. Фото: klyuch.com.ua
ХАЕС. Фото: klyuch.com.ua

Водночас як на українських АЕС працює лише третина від всіх енергоблоків, Хмельницька атомна електростанція (ХАЕС, Нетішин, Хмельницька область) 29 серпня в 00:00 відключила енергоблок №2 для проведення планово-попереджувального ремонту (ППР).

Про це йдеться в повідомленні ХАЕС, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, тривалість ремонту складе 198 днів.

Зазначається, що серед основних робіт, які планується здійснити під час ППР на другому енергоблоці, - середній ремонт реактора і генератора, ремонт тепломеханічного, електротехнічного обладнання, а також обладнання теплової автоматики і вимірювань; ремонт каналів систем безпеки; роботи з паливом; контрольно-профілактичні роботи на системі попереднього напруження захисної оболонки.

У планах також виконання капітального ремонту двох парогенераторів і головних циркуляційних помпів, двох осередків резервних дизельних електростанцій, арматури реакторного та турбінного відділень і тому подібне.

Як повідомляли Українськi Новини, Рівненська атомна електростанція (РАЕС, Вараш, Рівненська область) 18 травня о 07:52 відключила від мережі енергоблок №1 у зв'язку зі спрацюванням автоматики захисту внаслідок відключення головних циркуляційних помпів.

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