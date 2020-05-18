Ровенская АЭС отключила первый энергоблок

Ривненская атомная электростанция (РАЭС, Вараш, Ривненская область) 18 мая в 07:52 отключила от сети энергоблок №1 в связи со срабатыванием автоматической защиты вследствие отключения главных циркуляционных насосов.

Об этом говорится в сообщении национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", передают Українські Новини.

"Энергоблок №1 РАЭС (ВВЭР-440) отключен от энергосети в связи со срабатыванием автоматической защиты вследствие отключения главных циркуляционных насосов", - говорится в нем.

Отмечается, что согласно международной шкале оценки ядерных событий INES событие предварительно классифицировано на уровне "вне шкалы/0".

При этом радиационное и противопожарное состояние на промплощадке не изменилось.

Как сообщали Українськi Новини, Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС, Энергодар, Запорожская область) 14 мая в 11:02 отключила энергоблок №6 от энергосети для проведения текущего ремонта.

Также после отключения второго энергоблока, Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС, Энергодар, Запорожская область) 1 мая в 00:01 отключила энергоблок №4 от энергосети для проведения капитального планово-предупредительного ремонта.

