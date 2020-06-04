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04 июня 2020, четверг, 12:38 142
Экономика 2020-06-04T13:00:01+03:00
Українські Новини
На украинских АЭС работает треть от всех энергоблоков

На украинских АЭС работает треть от всех энергоблоков

Анна Рудык
АЭС, Энергоатом, Энергоблок, Отключение энергоблока
АЭС. Фото: pixabay
АЭС. Фото: pixabay

В то время, как Запорожская АЭС отключила первый энергоблок, Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" заявляет, что 6 из 16 энергоблоков атомных электростанций (АЭС) работают полноценно.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

"4 июня из 15 энергоблоков АЭС 3 выведено в резерв, 3 в ремонте, 3 работают с ограничениями", - говорится в нем.

Отмечается, что энергоблок №1 Запорожской АЭС пребывает в резерве с 1 по 30 июня, текущая мощность энергоблока №2 составляет 1 тыс. МВт, текущая мощность энергоблока №3 составляет 995 МВт, на энергоблоке №4 идут 35-е сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 - 50-е сутки планового среднего ремонта, энергоблок №6 пребывает в резерве до 30 июня.

Также текущая мощность энергоблока №1 Ривненской АЭС составляет 435 МВт, энергоблока №2 Ровненской АЭС составляет 420 МВт, энергоблок №3 находится в резерве с 21 мая по 4 августа, рабочая мощность энергоблока №4 РАЭС составляет 1005 МВт.

Текущая мощность энергоблока №1 Южно-украинской АЭС составляет 790 МВт (балансовое ограничение составляет 200 МВт), на энергоблоке №2 идут 50-е сутки среднего планового ремонта, мощность энергоблока №3 снижена до 600 МВт до 30 июня.

Также текущая мощность энергоблока №1 Хмельницкой АЭС составляет 870 МВт (ограничения составляют 140 МВт), текущая мощность энергоблока №2 составляет 830 МВт (ограничения составляют 160 МВт).

В свою очередь, из-за балансовых ограничений 3 июня АЭС Украины недопроизвели 83,5 млн кВт-ч электроэнергии и произвели 167,5 млн кВт-ч электроэнергии.

Как сообщали Українські Новини, Ровенская атомная электростанция (РАЭС, Вараш, Ровенская область) 18 мая в 07:52 отключила от сети энергоблок №1 в связи со срабатыванием автоматической защиты вследствие отключения главных циркуляционных насосов.

Также 3 июня Запорожская АЭС отключила шестой энергоблок.

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