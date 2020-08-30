Сегодня в Киеве выявили вполовину меньше больных коронавирусом, чем в предыдущий день

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 29 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 109 человек до 13 093, умерших - на 9 до 202.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"На сегодняшний день в столице уже 13 093 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

По его словам, заболели 54 женщины в возрасте от 19 до 83 лет; 52 мужчины в возрасте от 20 до 84 лет; 2 девочки 6 и 7 лет и 2-летний мальчик, а также шестеро медиков.

В больницы столицы попали 27 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровели за минувшие сутки 90 человек. Всего коронавирус преодолели 4 319 жителей Киева", - подчеркнул Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 22, в Днепровском - 20 и в Святошинском районе - 17 случаев.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 28 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 93 человека до 5 489, умерших - на 2 человека до 95.

27 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 481 до 116 978, количество умерших от заболевания - уменьшилось на 41 человек до 2 492 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 1,76%, новых летальных случаев - уменьшилось на 14,5%.

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