Печерский суд Киева начнет рассмотрение обвинения Пояркова в угрозах Зеленскому в декабре

Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым

Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым

Печерский районный суд Киева 8 декабря начнет рассмотрение обвинительного акта в отношении художника Сергея Пояркова по поводу угроз в адрес Президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Дело рассмотрит судья Светлана Смык.

Заседание запланировано на 10:00.

Поярков обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 346 (угроза или насилие в отношении государственного деятеля) Уголовного кодекса.

Суд рассмотрит дело по обвинению Пояркова в угрозах в адрес Зеленского. Скриншот: pc.ki.court.gov.ua

Как сообщали Українськi Новини, Шевченковский районный суд Киева 30 июня рассмотрел дело по обвинению Сергея Пояркова в угрозах в адрес Владимира Зеленского

29 января угрожавшего убить Зеленского телеведущего Пояркова отпустили под личное обязательство.

В конце 2019 года в эфире телеканала "Прямой" Сергей Поярков в течение получаса грубо оскорблял президента Владимира Зеленского.

Во время эфира Сергей Поярков называл Владимира Зеленского "маленьким зеленым чмом" и другими нелестными эпитетами.

Оскорбил он также семью Президента, назвав его отца "тупым".

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