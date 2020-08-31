Печерский суд Киева начнет рассмотрение обвинения Пояркова в угрозах Зеленскому в декабре

Печерский районный суд Киева 8 декабря начнет рассмотрение обвинительного акта в отношении художника Сергея Пояркова по поводу угроз в адрес Президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини. Дело рассмотрит судья Светлана Смык. Заседание запланировано на 10:00. Поярков обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 346 (угроза или насилие в отношении государственного деятеля) Уголовного кодекса. Суд рассмотрит дело по обвинению Пояркова в угрозах в адрес Зеленского. Скриншот: pc.ki.court.gov.ua Как сообщали Українськi Новини, Шевченковский районный суд Киева 30 июня рассмотрел дело по обвинению Сергея Пояркова в угрозах в адрес Владимира Зеленского 29 января угрожавшего убить Зеленского телеведущего Пояркова отпустили под личное обязательство. В конце 2019 года в эфире телеканала "Прямой" Сергей Поярков в течение получаса грубо оскорблял президента Владимира Зеленского. Во время эфира Сергей Поярков называл Владимира Зеленского "маленьким зеленым чмом" и другими нелестными эпитетами. Оскорбил он также семью Президента, назвав его отца "тупым".