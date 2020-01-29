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29 января 2020, среда, 16:57 17
Судебная власть 2020-01-29T16:58:17+02:00
Українські Новини
Угрожавшего убить Зеленского телеведущего Пояркова отпустили под личное обязательство

Угрожавшего убить Зеленского телеведущего Пояркова отпустили под личное обязательство

Таня Войтюк
Сергей Поярков, Угрозы, Поярков, Владимир Зеленский, СБУ
Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым

В среду, 29 января, районный суд Киева отпустил Сергея Пояркова, который до этого грубо оскорблял на видео Владимира Зеленского. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает Еспресо.TV.

Телеведущего и художника Сергея Пояркова отпустили из зала Шевченковского районного суда города Киева под личное обязательство.

Во вторник, 28 января, стало известно, что СБУ подозревает ведущего и художника Сергея Пояркова в "угрозе убийством" Президенту Владимиру Зеленскому.

Пояркова, которого подозревают по части 1 статьи 346 Уголовного Кодекса Украины, допросили в СБУ. Часть 1 статьи 346 УК предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за угрозу убийством, причинение вреда здоровью, уничтожения или повреждения имущества, а также похищение или лишением свободы относительно президента Украины.

Напомним, что на телеканале, который связывают с Петром Порошенко, художник ведет авторскую программу "Поярков news". В ее выпуске от 27 декабря шоумен назвал Зеленского "маленьким зеленым чмом" и другими нелестными эпитетами. Прошелся он и по семье Президента, назвав его отца "тупым".

Как сообщали Українські Новини, за полгода рейтинг Зеленского упал всего на 2%.

Напомним, политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте.

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