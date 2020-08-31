Печерський суд Києва почне розгляд звинувачення Пояркова в погрозах Зеленському в грудні

Печерський районний суд Києва 8 грудня почне розгляд обвинувального акта щодо художника Сергія Пояркова з приводу погроз на адресу Президента Володимира Зеленського. Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини. Справу розгляне суддя Світлана Смик. Засідання заплановано на 10:00. Поярков звинувачується в скоєнні злочину за частиною 1 статті 346 (погроза або насильство щодо державного діяча) Кримінального кодексу. Суд розгляне справу по обвинуваченню Пояркова в погрозах на адресу Зеленського. Скріншот: pc.ki.court.gov.ua Як повідомляли Українськi Новини, справу за обвинуваченням Сергія Пояркова в погрозах на адресу Володимира Зеленського Шевченківський районний суд Києва планував розглянути 30 червня. Крім того, 29 січня районний суд Києва відпустив Сергія Пояркова, якому загрожує до 5 років позбавлення волі. В кінці 2019 року в ефірі телеканалу "Прямий" Сергій Поярков протягом півгодини грубо ображав президента Володимира Зеленського. Під час ефіру Сергій Поярков називав Володимира Зеленського "маленьким зеленим чмом" і іншими невтішними епітетами. Образив він також сім'ю Президента, назвавши його батька "тупим".