Печерський суд Києва почне розгляд звинувачення Пояркова в погрозах Зеленському в грудні

Сергій Поярков. Скріншот: YouTube / НІЧОГО СВЯТОГО з Сергієм Поярковим

Сергій Поярков. Скріншот: YouTube / НІЧОГО СВЯТОГО з Сергієм Поярковим

Печерський районний суд Києва 8 грудня почне розгляд обвинувального акта щодо художника Сергія Пояркова з приводу погроз на адресу Президента Володимира Зеленського .

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Справу розгляне суддя Світлана Смик.

Засідання заплановано на 10:00.

Поярков звинувачується в скоєнні злочину за частиною 1 статті 346 (погроза або насильство щодо державного діяча) Кримінального кодексу.

Суд розгляне справу по обвинуваченню Пояркова в погрозах на адресу Зеленського. Скріншот: pc.ki.court.gov.ua

Як повідомляли Українськi Новини, справу за обвинуваченням Сергія Пояркова в погрозах на адресу Володимира Зеленського Шевченківський районний суд Києва планував розглянути 30 червня.

Крім того, 29 січня районний суд Києва відпустив Сергія Пояркова, якому загрожує до 5 років позбавлення волі.

В кінці 2019 року в ефірі телеканалу "Прямий" Сергій Поярков протягом півгодини грубо ображав президента Володимира Зеленського.

Під час ефіру Сергій Поярков називав Володимира Зеленського "маленьким зеленим чмом" і іншими невтішними епітетами.

Образив він також сім'ю Президента, назвавши його батька "тупим".

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