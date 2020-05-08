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08 мая 2020, пятница, 16:24 92
Общество 2020-05-08T16:30:01+03:00
Українські Новини
Ведущая "Орла и решки" заболела коронавирусом

Ведущая "Орла и решки" заболела коронавирусом

Ольга Фандорина
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, Орел и решка
Мария Ивакова. Фото: instagram.com
Мария Ивакова. Фото: instagram.com

Коронавирус выявили у известной по трэвел-шоу "Орел и решка. Шопинг" украинской телеведущей Марии Иваковой. Об этом она написала на своей странице в соцсети.

"Хорошая новость, что температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния. Связалась со своим доктором, мне прописали мощную противовирусную терапию. Пью много воды, сплю и позитивно мыслю", - написала в соцсети Ивакова.

Также девушка уточнила, что у ее партнера по шоу "Танцы со звездами" и ее бойфренда тесты дали негативный результат. 

"Надеюсь, больше ни у кого из тех, с кем я контактировала, вируса не обнаружат. А где я его могла подхватить - не знаю", - написала Мария Ивакова.

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Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 8 мая в Украине 14195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 504 новых случая (за прошлые сутки 507 новых случаев).

Также специалисты уверены, что даже после завершения карантина украинцам придется соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах, а также избегать мест скопления людей, чтобы не заразиться.

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