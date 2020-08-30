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  • Кравчук и Фокин готовы ехать на переговоры на неподконтрольную часть Донбасса
30 августа 2020, воскресенье, 09:50 723
Политика 2020-08-30T09:51:58+03:00
Українські Новини
Кравчук и Фокин готовы ехать на переговоры на неподконтрольную часть Донбасса

Кравчук и Фокин готовы ехать на переговоры на неподконтрольную часть Донбасса

Ольга Фандорина
Леонид Кравчук, война на Донбассе, ТКГ, Витольд Фокин
Фокин и Кравчук. Фото: kp.ua
Фокин и Кравчук. Фото: kp.ua

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук и его первый заместитель Витольд Фокин готовы ехать на неподконтрольную часть Донбасса для прямых переговоров. Об этом Фокин заявил в интервью "Стране".

"Председатель нашей делегации (Кравчук – Ред.) это предложение поддерживает, более того, при наличии конкретных гарантий безопасности, готов поехать со мной на Донбасс. С президентом я не встречался, его мнение мне неизвестно", - рассказал Витольд Фокин.

Он хочет своими глазами увидеть людей на неподконтрольном Донбассе, "узнать, чем они дышат, какой они видят вариант бесконфликтно разойтись в этой ситуации".

"Кравчук сказал, что большинство жителей Донбасса не хотят вернуться в Украину. Я не знаю, на какие данные он опирается — еще не обсуждал этого с ним. Но часто наши с ним слова перекручивают журналисты или в соцсетях", - говорит Фокин.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии почтения памяти погибших военных в 6-ую годовщину начала выхода украинских военных из Иловайского котла Донецкой области, боевики 2 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в субботу, потерь нет.

Завершается первый месяц с начала действия режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. В ВСУ не было боевых потерь за это время. 

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