В Киеве рабочая неделя началась с пробок. Карта самых загруженных дорог столицы

Вслед за частичным ограничением движения на киевских улицах, первый рабочий день недели, 31 августа, в Киеве начался с пробок. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps. Пробка образовалась на Голосеевском проспекте в сторону центра на подъезде к метро "Голосеевская". Пробки на Голосеевском проспекте 31 августа. Карта: Google Maps Кроме того, пробка на проспекте Лобановского в обе стороны движения. Пробка на проспекте Лобановского 31 августа. Карта: Google Maps Также осложнено движение на развязке возле моста Патона. Пробки на развязке возле моста Патона 31 августа. Карта: Google Maps Пробки образовались также на Набережном шоссе, Набережно-Крещатицкой улице и на Гаванском мосту. Также традиционные тянучки на Подоле. Пробки на Подоле, Набережном шоссе и улице Набережно-Крещатицкой 31 августа. Карта: Google Maps Большая пробка также на улице Елены Телиги. Пробка на улице Елены Телиги 31 августа. Карта: Google Maps Пробки на проспекте Победы в районе метро "Житомирская" и "Нивки", а также далее в районе площади Победы. Пробки на проспекте Победы в районе Святошино 31 августа. Карта: Google Maps Пробки на проспекте Победы 31 августа. Карта: Google Maps Кроме того, пробки на подъездах к Южному мосту в сторону центра и тянучка на самом мосту. Пробка на Южном мосту 31 августа. Карта: Google Maps Как сообщали Українські новини, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году. Также Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.