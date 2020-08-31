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31 августа 2020, понедельник, 09:07 97
Политика 2020-08-31T11:00:02+03:00
Українські Новини
В Киеве рабочая неделя началась с пробок. Карта самых загруженных дорог столицы

В Киеве рабочая неделя началась с пробок. Карта самых загруженных дорог столицы

Александр Савич
Киев, Тянучки, Пробки в Киеве, Загруженные дороги
Пробки. Фото: kiev.informator.ua
Пробки. Фото: kiev.informator.ua

Вслед за частичным ограничением движения на киевских улицах, первый рабочий день недели, 31 августа, в Киеве начался с пробок. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Пробка образовалась на Голосеевском проспекте в сторону центра на подъезде к метро "Голосеевская".

Пробки на Голосеевском проспекте 31 августа. Карта: Google Maps Пробки на Голосеевском проспекте 31 августа. Карта: Google Maps

Кроме того, пробка на проспекте Лобановского в обе стороны движения.

Пробка на проспекте Лобановского 31 августа. Карта: Google MapsПробка на проспекте Лобановского 31 августа. Карта: Google Maps

Также осложнено движение на развязке возле моста Патона.

Пробки на развязке возле моста Патона 31 августа. Карта: Google MapsПробки на развязке возле моста Патона 31 августа. Карта: Google Maps

Пробки образовались также на Набережном шоссе, Набережно-Крещатицкой улице и на Гаванском мосту. Также традиционные тянучки на Подоле.

Пробки на Подоле, Набережном шоссе и улице Набережно-Крещатицкой 31 августа. Карта: Google MapsПробки на Подоле, Набережном шоссе и улице Набережно-Крещатицкой 31 августа. Карта: Google Maps

Большая пробка также на улице Елены Телиги.

Пробка на улице Елены Телиги 31 августа. Карта: Google Maps Пробка на улице Елены Телиги 31 августа. Карта: Google Maps

Пробки на проспекте Победы в районе метро "Житомирская" и "Нивки", а также далее в районе площади Победы.

Пробки на проспекте Победы в районе Святошино 31 августа. Карта: Google MapsПробки на проспекте Победы в районе Святошино 31 августа. Карта: Google Maps

Пробки на проспекте Победы 31 августа. Карта: Google MapsПробки на проспекте Победы 31 августа. Карта: Google Maps

Кроме того, пробки на подъездах к Южному мосту в сторону центра и тянучка на самом мосту.

Пробка на Южном мосту 31 августа. Карта: Google MapsПробка на Южном мосту 31 августа. Карта: Google Maps

Как сообщали Українські новини, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году. 

Также Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

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