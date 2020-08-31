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31 серпня 2020, понеділок, 09:07 6
Політика 2020-08-31T10:15:01+03:00
Українські Новини
У Києві робочий тиждень почався із заторів. Карта найбільш завантажених доріг столиці

У Києві робочий тиждень почався із заторів. Карта найбільш завантажених доріг столиці

Александр Савич
Дороги, Затори в Києві, Затори на дорогах
Затори. Фото: kiev.informator.ua
Затори. Фото: kiev.informator.ua

Слідом за частковим обмеженням руху на київських вулицях, перший робочий день тижня, 31 серпня, в Києві розпочався з заторів. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Затор утворився на Голосіївському проспекті в сторону центру на під'їзді до метро "Голосіївська".

Пробки на Голосеевском проспекте 31 августа. Карта: Google Maps Затори на Голосіївському проспекті 31 серпня. Карта: Google Maps

Крім того, затор на проспекті Лобановського в обидві сторони руху.

Пробка на проспекте Лобановского 31 августа. Карта: Google MapsЗатор на проспекті Лобановського 31 серпня. Карта: Google Maps

Також ускладнено рух на розв'язці біля мосту Патона.

Пробки на развязке возле моста Патона 31 августа. Карта: Google MapsЗатори на розв'язці біля моста Патона 31 серпня. Карта: Google Maps

Затори утворилися також на Набережному шосе, Набережно-Хрещатицькій вулиці і на Гаванському мосту. Також традиційні тягнучки на Подолі.

Пробки на Подоле, Набережном шоссе и улице Набережно-Крещатицкой 31 августа. Карта: Google MapsЗатори на Подолі, Набережному шосе и вулиці Набережно-Хрещатицької 31 серпня. Карта: Google Maps

Великий затор також на вулиці Олени Теліги.

Пробка на улице Елены Телиги 31 августа. Карта: Google Maps Затор на вулиці Олени Теліги 31 серпня. Карта: Google Maps

Заатори на проспекті Перемоги в районі метро "Житомирська" та "Нивки", а також далі в районі площі Перемоги.

Пробки на проспекте Победы в районе Святошино 31 августа. Карта: Google MapsЗатори на проспекті Перемоги в районі Святошино 31 серпня. Карта: Google Maps

Пробки на проспекте Победы 31 августа. Карта: Google MapsЗатори на проспекті Перемоги 31 серпня. Карта: Google Maps

Крім того, затори на під'їздах до Південного мосту в сторону центру і тягнучка на самому мосту.

Пробка на Южном мосту 31 августа. Карта: Google MapsЗаторна Південному мосту 31 серпня. Карта: Google Maps

Як повідомляли Українські Новини, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що уряд має намір побудувати Київську обхідну дорогу (КОД) в рамках проєкту "Велике будівництво" у 2021 році.

Також Київ піднявся з 13 на 12 місце у світовому рейтингу заторів всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики - 20-и мільйонний Мехіко.

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