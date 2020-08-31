У Києві робочий тиждень почався із заторів. Карта найбільш завантажених доріг столиці

Слідом за частковим обмеженням руху на київських вулицях, перший робочий день тижня, 31 серпня, в Києві розпочався з заторів. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps. Затор утворився на Голосіївському проспекті в сторону центру на під'їзді до метро "Голосіївська". Затори на Голосіївському проспекті 31 серпня. Карта: Google Maps Крім того, затор на проспекті Лобановського в обидві сторони руху. Затор на проспекті Лобановського 31 серпня. Карта: Google Maps Також ускладнено рух на розв'язці біля мосту Патона. Затори на розв'язці біля моста Патона 31 серпня. Карта: Google Maps Затори утворилися також на Набережному шосе, Набережно-Хрещатицькій вулиці і на Гаванському мосту. Також традиційні тягнучки на Подолі. Затори на Подолі, Набережному шосе и вулиці Набережно-Хрещатицької 31 серпня. Карта: Google Maps Великий затор також на вулиці Олени Теліги. Затор на вулиці Олени Теліги 31 серпня. Карта: Google Maps Заатори на проспекті Перемоги в районі метро "Житомирська" та "Нивки", а також далі в районі площі Перемоги. Затори на проспекті Перемоги в районі Святошино 31 серпня. Карта: Google Maps Затори на проспекті Перемоги 31 серпня. Карта: Google Maps Крім того, затори на під'їздах до Південного мосту в сторону центру і тягнучка на самому мосту. Заторна Південному мосту 31 серпня. Карта: Google Maps Як повідомляли Українські Новини, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що уряд має намір побудувати Київську обхідну дорогу (КОД) в рамках проєкту "Велике будівництво" у 2021 році. Також Київ піднявся з 13 на 12 місце у світовому рейтингу заторів всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики - 20-и мільйонний Мехіко.