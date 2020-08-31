У Києві робочий тиждень почався із заторів. Карта найбільш завантажених доріг столиці

Слідом за частковим обмеженням руху на київських вулицях, перший робочий день тижня, 31 серпня, в Києві розпочався з заторів. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Затор утворився на Голосіївському проспекті в сторону центру на під'їзді до метро "Голосіївська".

Затори на Голосіївському проспекті 31 серпня. Карта: Google Maps

Крім того, затор на проспекті Лобановського в обидві сторони руху.

Затор на проспекті Лобановського 31 серпня. Карта: Google Maps

Також ускладнено рух на розв'язці біля мосту Патона.

Затори на розв'язці біля моста Патона 31 серпня. Карта: Google Maps

Затори утворилися також на Набережному шосе, Набережно-Хрещатицькій вулиці і на Гаванському мосту. Також традиційні тягнучки на Подолі.

Затори на Подолі, Набережному шосе и вулиці Набережно-Хрещатицької 31 серпня. Карта: Google Maps

Великий затор також на вулиці Олени Теліги.

Затор на вулиці Олени Теліги 31 серпня. Карта: Google Maps

Заатори на проспекті Перемоги в районі метро "Житомирська" та "Нивки", а також далі в районі площі Перемоги.

Затори на проспекті Перемоги в районі Святошино 31 серпня. Карта: Google Maps

Затори на проспекті Перемоги 31 серпня. Карта: Google Maps

Крім того, затори на під'їздах до Південного мосту в сторону центру і тягнучка на самому мосту.

Заторна Південному мосту 31 серпня. Карта: Google Maps

Як повідомляли Українські Новини, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що уряд має намір побудувати Київську обхідну дорогу (КОД) в рамках проєкту "Велике будівництво" у 2021 році.

Також Київ піднявся з 13 на 12 місце у світовому рейтингу заторів всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики - 20-и мільйонний Мехіко.

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