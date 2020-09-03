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03 сентября 2020, четверг, 05:50 78 Инфографика
Жизнь 2020-09-03T05:50:02+03:00
Українські Новини
Заморозки в середине сентября и позднее бабье лето: прогноз погоды на осень-2020

Заморозки в середине сентября и позднее бабье лето: прогноз погоды на осень-2020

Надежда Комендантова
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Осень. Фото: Pixabay
Осень. Фото: Pixabay

В то время, как осень в Киеве началась с температурного рекорда, начало сентября будет теплым, но затем температура снизится, возможны осадки. Погодные "качели" будут целый месяц. А во 2-й и 3-й декаде сентября - возможны заморозки.

Об этом Gazeta.ua рассказал заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

"Сентябрь - переходный месяц от лета к осени. Ему свойственно понижение температуры воздуха, а также ослабление грозовой деятельности. В этом месяце в Украине, за исключением южных областей и Крыма, происходит переход среднесуточной температуры воздуха через 15 градусов - в сторону понижения. Среднемесячная температура предполагается в пределах 14-19 градусов, в горных районах Карпат будет 11-12 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается от 35 до 75 милиметров, в Карпатах - до 100 милиметров. Что соответствует норме на 80-100 процентов", - сказал синоптик.

В первые дни температура воздуха в южных и восточных областях будет в пределах +30... 34°C. На остальной территории температура снизится. В западных и северных областях - до +18...23°C. В части центральных областей ожидается +24...29°C.

В дальнейшем похолодание может сменяться потеплением и небольшими осадками.

"Грозы и ливни где-то будут, но не такие интенсивные, как летом. Преимущественно - в южных и восточных областях, где будет наблюдаться контраст температур. С востока стоит мощный антициклон, он будет сдерживать перемещения атмосферного фронта", - рассказал Анатолий Прокопенко.

До заморозков дойдет, если в страну зайдут холодные воздушные массы с севера. Будет ясное небо, но температура воздуха ночью начнет стремительно понижатся. Это характерно для осени.

"Бабье лето, возможно, стоит ожидать в конце сентября, а то и в октябре. После периода серьезного похолодания еще обязательно вернется тепло", - пояснил метеоролог.

"Касательно осадков - сентябрь нельзя назвать "влажным" месяцем. В предыдущий раз было настолько сухо, что прогнозируемого количества осадков оказалось недостаточно, чтобы создать хорошие условия для проведения посева озимых культур. Во многих районах дожди не дадут того объема, на который так ожидают фермеры", - добавил Прокопенко.

Прогноз погоды в Украине осенью-2020 от народного синоптика. Коллаж: СегодняПрогноз погоды в Украине осенью-2020 от народного синоптика. Коллаж: Сегодня

Как сообщали Українські Новини, синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

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